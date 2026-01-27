 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Paris - Crédit Agricole profite d'une note positive d'Oddo BHF
information fournie par AOF 27/01/2026 à 10:26

(AOF) - Déjà bien entouré la veille avec un gain de 1,49%, le titre Crédit Agricole SA continue de se distinguer (+2,12%, à 18,09 euros) et signe l’une des plus fortes hausses de l’indice CAC 40. L’action de la banque verte est soutenue par une note positive d’Oddo BHF qui est passé de neutre à surperformance sur le titre, tout en relevant son objectif de cours de 18 à 20 euros.

Le groupe financier a publié ses attentes concernant les résultats de la banque verte programmés le 4 février prochain. Oddo BHF estime que les revenus du groupe vont diminuer de 2,9%, à 6,885 milliards d'euros, sur les trois derniers mois de 2025, notamment en raison de la mise en équivalence de Banco BPM depuis le quatrième trimestre de cette année. Dans une moindre mesure, l'opération entre Amundi US et Victory Capital, une alliance stratégique visant à regrouper les activités américaines d'Amundi avec celles de Victory Capital, devrait également peser sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Oddo BHF relève toutefois que sa prévision de revenus pour Crédit Agricole SA est supérieure à celle du consensus (6,778 milliards d'euros).

Dans le détail, les analystes pensent que dans les métiers de gestion de l'épargne, les revenus devraient s'affaisser de 4,1%, à 1,962 milliard d'euros, avec une hausse modérée de 0,8% en assurance et une baisse en banque privée (-5,2%) et pour Amundi (-7,4%) du fait des changements de périmètre. Pour la banque de détail, une progression du chiffre d'affaires est attendue en France (+5,7%, à 1,014 milliard d'euros) et une augmentation plus modérée est prévue à l'international (+0,8%, à 976 millions d'euros).

Le ratio CET1 devrait s'améliorer et le dividende devrait rester stable

En parallèle, les analystes d'Oddo BHF estiment que les coûts vont progresser de 2,6% par rapport au quatrième trimestre 2024, à 4,018 milliards d'euros, là où le consensus est plus optimiste et table sur 3,924 milliards d'euros. Partant, le résultat opérationnel brut devrait être de 2,867 milliards d'euros, en repli de 9,7%.

Quant aux provisions, elles devraient s'élever à 531 millions d'euros, en baisse de 10,5%. Enfin, le résultat net du groupe, toujours au quatrième trimestre 2025, intègrera également, pour rappel, une charge d'environ 600 millions d'euros liée à la première consolidation en mise en équivalence de Banco BPM. Le résultat avant impôt est attendu à 1,812 milliard d'euros par les analystes d'Oddo BHF, soit une contraction de 31%. Ce chiffre est proche du consensus qui se situe à 1,807 milliard d'euros.

Le ratio CET1, un indicateur de solidité financière qui mesure le niveau de fonds propres par rapport aux actifs risqués, devrait s'établir à 17,76% à fin 2025, contre 17,7% à la fin du troisième trimestre 2025. Les analystes d'Oddo BHF rappellent que l'objectif du groupe se situe à 11%. Pour rappel, plus ce ratio est élevé, plus la banque est solide.

Le dividende devrait quant à lui s'élever à 1,10 euro par action pour l'exercice 2025, stable par rapport à l'année précédente.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Véhicule coté du groupe mutualiste du même nom, 1 ère banque et 1 er assureur en France, 1 er gestionnaire d’actifs et 1 ère banque de proximité de l’UE et 10 ème banque mondiale ;

- Produit net bancaire de 27,2Mds€, généré par la banque de proximité à 65 % (caisses régionales, LCL et BfoBank en France puis CA Italia, Bank Polska, Ca Egypt et CA Ukraine), par les services financiers spécialisés à 12 %, par la banque de grande clientèle à 14 % par la gestion de l'épargne (Amundi, CA Immobilier et Indosuez Wealth Management) et les assurances puis les nouveaux métiers (Transition & Energies, Santé & territoires);

- Modèle d'affaires de croissance rapide fondé sur 3 axes -la conquête et l’équipement des clients et et le développement des offres- nourri par les banques de proximité soutenue par les métiers innovants ainsi que par les acquisitions, essentiellement en Europe puis en Chine ;

- Capital détenu à 59,7 % par les 39 caisses régionales (6,5 % par les salariés), d'où une présence forte de leurs représentants au conseil d'administration (10 sur 18 membres) présidé par Dominique Lefebvre, Olivier Gavalda assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- capitalisation sur les réseaux de proximité, alimentant les autres métiers

- accélération de la transformation technologique et digitale avec 20 Mds€ de budget,

- diversification dans le conseil en transition et la fourniture d’électricité verte en France,

- innovation fondée en interne sur l’architecture « data-centric » et, pour les clients, sur l’élargissement de la gamme des applications, l’offre aux commerçants de caisses digitales ou mobiles, d’une gamme complète e-commerce et d’une offre monétique européenne,

- capitalisation sur les réseaux de proximité, alimentant les autres métiers -2,56 Mds€

d’encours d’épargne, 815 Mds d’encours de crédit en France…- y compris les services connexes, tel l’accompagnement des clients dans le développement commercial, avec la prise de contrôle total de CACEIS,

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 pour l’empreinte propre et les portefeuilles d’investissement et de financement avec un objectif intermédiaire 2030 :

- recul de 50 % de l’empreinte carbone directe,

- réduction de de 75 % des financements du secteur pétrole & gaz,

- lancement de 2 divisions dédiées : énergie & transitions, santé & territoires

- pour les fonds ouverts en gestion active d’Amundi, une notation énergétique supérieure à celle de la concurrence et 20Mds€ engagés dans des fonds à impact ;

- Renforcement dans le financement de la mobilité via le partenariat avec Stellantis ;

-Retombées des « projets stratégiques » -contrôle de Degroof Petercam, partenariat avec Victory Capital, partenariat avec GAC en Chine… et évolution des relations avec l’espagnol Santander et l’italien Banco BPM (position dans le capital en progression régulière à 19,8 %) qui pourrait fusionner avec la filiale italienne ;

- Premiers pas dans la tokenisation des actions via Caceis ;

- Position financière solide –ratio CET 1 de 11,9 % au 1 er semestre et ratio de levier de 3,9 %.

- Position financière solide –ratio CET 1 de 12,1 % au premier trimestre et ratio de levier de 5,5 %.

Défis

- Suivi du coefficient d’exploitation, en recul à 53,9 %, et du coût du risque, stable à fin juin ;

- Poursuite du rebond, accéléré au 2 ème trimestre, de la production de crédits en France et à l’international et des crédits à la consommation, ainsi que des fortes collectes en assurance-vie et gestion d’actifs, à l’impact positif sur la rentabilité ;

- Après les investissements dans Taurus, puis dans Kriptown, attente d’autres renforcements dans les actifs cryptés ;

- Dividende 2024 de 1,1 €.

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
18,1850 EUR Euronext Paris +2,65%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/01/2026 à 10:26:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

