La valeur du jour à Paris - Crédit Agricole augmente sa participation dans Banco BPM et Unicredit lance son offre

(AOF) - Unicredit a obtenu le feu vert de l’autorité italienne des marchés, la Consob, pour lancer son offre de rachat de sa concurrente, Banco BPM, tandis que son actionnaire, Crédit Agricole SA entend protéger ses intérêts commerciaux en Italie. En Bourse, l’action de la banque française recule de 0,38% à 16,945 euros tandis que celle d’Unicredit perd 1,2% à 52,04 euros. L’offre d’Unicredit se déroulera du 28 avril au 25 juin et la banque italienne propose 0,175 nouvelle action Unicredit contre une action Banco BPM.

Fin novembre, le conseil d'administration de Banco BPM avait jugé que la proposition ne reflétait ni la rentabilité de la banque, ni son potentiel de création de valeur pour les actionnaires.

Crédit Agricole va détenir 19,9% de Banco BPM

Parallèlement, la Banque centrale européenne a autorisé Crédit Agricole SA à franchir le seuil de 10% du capital de Banco BPM et, par conséquent, à détenir une participation allant jusqu'à 19,9%. Au cours quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025, la banque française a conclu des instruments additionnels relatifs aux actions Banco BPM et dispose désormais d'une position en produits dérivés portant sur 9,9% du capital du groupe bancaire italien.

Crédit Agricole SA a annoncé son intention d'exercer son droit à la livraison en physique de l'ensemble des actions Banco BPM sous-jacentes à la position en instruments dérivés. Par conséquent, elle détiendra 19,8% du capital de la banque italienne. Crédit Agricole SA a précisé ne pas avoir l'intention de lancer une offre publique sur le capital de Banco BPM.

Elle a rappelé que la hausse de sa participation est " parfaitement alignée " avec sa stratégie " en tant qu'investisseur de long terme et de partenaire de Banco BPM ". Crédit Agricole SA est partenaire de cette dernière dans le crédit à la consommation, l'assurance non-vie, la prévoyance et l'assurance emprunteur. Mais Crédit Agricole SA est également liée commercialement à Unicredit via un accord de distribution des produits d'Amundi en Italie, Allemagne et Autriche.