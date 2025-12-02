La valeur du jour à Paris Compagnie des Alpes : résultats annuels, perspectives et ouverture d'un Parc Astérix en Allemagne

(AOF) - L’action Compagnie des Alpes (+3,34%, à 23,20 euros) est particulièrement recherchée en bourse après la publication des résultats annuels en nette progression et la présentation de perspectives à court et moyen-terme séduisantes. L’ouverture d’un deuxième parc Astérix, le premier hors de France, a également été annoncée. Pour l’exercice 2024-2025, clos le 30 septembre dernier, le groupe spécialisé dans les loisirs (parcs d’attraction, domaines skiables) a vu son excédent brut opérationnel (EBO) augmenter de 16,7%, à 409,4 millions d’euros.

Ces données sont conformes "à la guidance à nouveau révisée à la hausse par le groupe en octobre dernier " détaille le communiqué de presse. La croissance de l'EBO a été présente dans toutes les activités : +13,3% pour les Domaines skiables et activités outdoor, +13% pour la division distribution & Hospitality et +23,8% pour les parcs de loisirs.

Les analystes de Portzamparc ont indiqué que l'EBO avait dépassé leurs attentes (406,8 millions d'euros) et celles du consensus (405,5 millions d'euros), avec une marge de 29,3%. Elle a augmenté de 0,8% à périmètre comparable. La société de bourse précise que cette dernière a été soutenue par la croissance des revenus, la normalisation de la facture énergétique et l'effet relutif des récentes acquisitions.

De son côté, le résultat opérationnel s'est apprécié de 21,9%, à 192,8 millions d'euros, et le bénéfice net, part du groupe, a progressé de 15,8%, à 107,1 millions d'euros. Enfin, le chiffre d'affaires, qui était déjà connu, s'est élevé à 1,397 milliard d'euros, soit une hausse de 12,8%.

Cie des Alpes va proposer lors de son assemblée générale du 11 mars prochain un dividende de 1,10 euro par action au titre de l'exercice 2024-2025, en augmentation de 10% par rapport à l'exercice précédent, pour la deuxième année consécutive.

Au niveau des perspectives, pour l'exercice 2025-2026, le groupe vise une croissance de son excédent brut opérationnel proche de 10%, soit un ralentissement par rapport à 2024-2025 (+16,7%), hors plus-value liées aux produits de cession des biens immobilisés de Tignes. Les investissements industriels nets devraient quant à eux s'élever à 20% du chiffre d'affaires.

A moyen-terme, l'EBO devrait poursuivre sa trajectoire de croissance profitable et devrait s'établir à au moins 500 millions d'euros à horizon de 3 à 4 ans.

Astérix en Germanie

Pour Portzamparc, l'information principale du communiqué de presse de la société est l'annonce de la transformation du parc Belantis en " Parc Astérix Allemagne " à l'horizon 2030/2031, avec l'inauguration d'une zone dédiée à Idéfix dès le printemps 2026. Il s'agira du premier parc Astérix hors de France.

Le 3 avril dernier, Compagnie des Alpes a réalisé l'acquisition, auprès du groupe Parques Reunidos, la totalité du capital de la société Event Park Gmbh, qui détient et exploite le parc d'attractions Belantis, situé dans la région de Leipzig, l'un des plus grands de l'Est de l'Allemagne. Cette zone dispose d'atouts solides (région en croissance, accès direct via l'autoroute depuis Leipzig et proximité de Dresde et Berlin), et d'une emprise foncière totale de plus de 80 hectares détenus en pleine propriété (comprenant une réserve de 41 hectares disponibles pour des développements futurs).

A terme, le groupe estime que ce parc aura le potentiel pour accueillir près de 900 000 visiteurs par an. L'Allemagne, au niveau du nombre de bandes dessinées Astérix vendues, et le deuxième marché juste derrière la France. Le pays est également le deuxième marché européen des parcs de loisirs.

Chez Portzamparc, cette nouvelle était attendue et est doublement relutive grâce au déploiement de la marque Astérix à l'international et à l'emprise foncière du site qui offrira un potentiel de montée en puissance.

Les analystes ont maintenu leur recommandation à Renforcer sur le titre Compagnie des Alpes, avec un objectif de cours de 24 euros, mais leurs attentes devraient être révisées prochainement.

AOF - EN SAVOIR PLUS