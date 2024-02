La valeur du jour à Paris - Carrefour : une publication annuelle applaudie par les investisseurs

(AOF) - Carrefour culmine en tête de l'indice CAC 40, fort de sa progression de 4,90% à 16,47 euros. Le géant français de la grande distribution, dans le vert lors des quatre dernières séances, est dopé par un cash-flow libre meilleur que prévu et la rémunération de ses actionnaires. Si le groupe a fait état d'un résultat opérationnel courant en recul de 4,7% à 2,264 milliards d'euros en 2023, ressortant sous sa prévision et celle des analystes, son résultat net ajusté part du groupe s'est amélioré de 7,6% à 1,659 milliard d'euros.

Son cash-flow libre net est passé de 1,26 milliard d'euros en 2022 à 1,62 milliard en 2023. "La gestion rigoureuse des stocks a propulsé le cash-flow libre net en hausse de près de 30%" , souligne Stifel, qui réitère sa recommandation à l'Achat sur la valeur.

Le résultat opérationnel courant de la France a aussi dépassé les attentes, progressant de 19% à 988 millions d'euros, soit une marge de 2,6% en amélioration de 37 points de base.

Le chiffre d'affaires du groupe annuel s'est établi à 94,13 milliards d'euros, en croissance de 10,4% en comparable.

Un dividende en augmentation de 55%

Au Brésil, deuxième marché de Carrefour, le bénéfice d'exploitation s'élève à 668 millions d'euros, en repli de 26,9%. Le groupe attribue principalement cette baisse à l'intégration de Grupo Big.

L'année 2023 a également été marquée par plusieurs acquisitions, notamment en France (reprise de 31 magasins ex-Casino) et en Espagne (47 supermarchés et magasins de proximité auprès du groupe El Corte Inglès).

Si JP Morgan qualifie de "mitigés" ces résultats, la banque américaine salue la rémunération des actionnaires de Carrefour.

Le groupe propose de verser un dividende de 0,87 euro par action au titre de l'exercice écoulé, un montant en augmentation de 55% par rapport au dividende payé au titre de 2022.

Il s'engage, par ailleurs, à racheter pour 700 millions d'euros de ses propres actions cette année après 800 millions d'euros en 2023.

"Carrefour aborde cette nouvelle année avec confiance, et poursuit sa trajectoire vers les objectifs fixés pour 2026", a positivé Alexandre Bompard, le PDG du groupe qui publiera le 24 avril prochain son chiffre d'affaires du premier trimestre 2024.

"Il a été confirmé lors de la conférence téléphonique que le résultat opérationnel courant du groupe devrait être en hausse en 2024 (consensus à 2,62 milliards d'euros), la France étant également attendue en hausse en valeur absolue mais pas en termes de marge", indique Jefferies. Le consensus pour la France s'élève actuellement à 987 millions d'euros. Pour l'analyste, le consensus d'une croissance du bénéfice par action de 3% devra probablement être revue à la hausse.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial ;

- Activité de 90,8 Mds€ concentrée sur trois grands marchés, France pour 46 % des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie- pour 28 % et l’Amérique latine -Brésil et Argentine-pour 26 % ;

- Ambition de devenir n° 1 mondial de la transition alimentaire avec focus sur les produits frais et bio (manger sain, local et accessible à tous) et rééquilibrage de l’activité sur l’Amérique latine et l’Europe (Brésil, France et Espagne ;

- Capital marqué par la présence forte de 5 actionnaires : la famille Moulin, également propriétaire des Galeries Lafayette (12,91 % des actions et 17,75 % des droits de vote), Peninsula Europe (7,61 % et 11,83 %), Cervina Europe (4,99 % et 7,67 %) et Bunt (3,17 %), le conseil d’administration de 16 membres étant dirigé par Alexandre Bompart, président-directeur général ;

- Situation financière maîtrisée qui sera renforcée en 2023 par la vente des implantations taïwanaises : dette nette de 3,4 Mds€ et autofinancement libre de 1,3 Md€.

Enjeux

- Stratégie 2023 fondée sur 3 piliers :

-

2,7 Mds€ d’investissements annuels, vs 2 Mds€ en 2022, autofinancement libre supérieur à 1,7 Md€ et économies cumulées de coûts de 5 Mds€ (dont 1 Md€ en 2022),

- positionnement sur les produits accessibles à la clientèle : marque propre à 40 % des revenus vs 33 % en 2022 , accélération des formats de magasins discounts : plus de 470 Atacadão au Brésil et 1 ère ouverture d’Atacadão en France en 2023,

- exploitation des actifs non commerciaux : société commune avec Publicis pour devenir n° 1 en Europe du retail media et valorisation de l’immobilier via des projets mixtes en France et la 1 ère foncière d’Amérique du sud au Brésil ;

- Stratégie d’innovation « data-centric, digital first » autour de 4 axes : accélération de l’e-commerce, montée en puissance du data & retail media, digitalisation des services financiers et des opérations de distribution

- 2,8 Mds€ d’investissements dans les systèmes d’information,

- partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links

-30 % de clients multicanaux et 10 Mds€ de revenus dans l’e-commerce en 2026 vs 4,2 Mds€ en 2022) ;

- Stratégie environnementale « Act for food » 2025 visant la neutralité carbone en 2050 :

- réduction des émissions indirectes de 35 % en 2025 et de 40 % des émissions directes,

- obligation aux 100 1 ers fournisseurs d’adopter une trajectoire 1,5 C d’ici 2026,

- 8 Mds€ de ventes dans les produits alimentaires durables dont 500 M€ d’origine végétale et 50 000 partenaires d’agriculture durable vs 30 000,

- émissions d’emprunts « verts » et, à partir de 2023, plan d’actionnariat salarié de financement des projets RSE ;

- Depuis. 2017, gains continus de parts de marché dans les 3 pays clés (Brésil, France et Espagne, soit les 8/10èmes du résultat opérationnel courant);

- Economies en fonds propres via la location-gérance et la franchise des hyper et supermarchés en France.

Défis

- Impact durable de l’inflation dans les transports, l’énergie et les matières alimentaires, contrebalancé par les économies de coûts, le renforcement des produits marque Carrefour, des gammes de produits très accessibles et des programmes de fidélité ;

- Confirmation des succès de l’intégration du brésilien Grupo BIG : après conversion de 59 magasins à l’enseigne Carrefour, finalisation du programme total en 2023 et confirmation de 2 MdBrl de synergies totales en 2025 ;

- Après une croissance de 8,5 % des vente , objectif 2023 d’une amélioration de la marge opérationnelle et de l’autofinancement libre ;

- Dividende de 0,56 € et programme de rachat d’actions de 800 M€.

En savoir plus sur le secteur "grande distribution"

Deux grands défis pour le secteur

Le chiffre d'affaires des enseignes de la distribution a progressé de 6,6 % au troisième trimestre 2022 selon le panéliste IRI. Une telle performance n'avait pas été enregistrée depuis les confinements de 2020. Toutefois, depuis fin septembre, les volumes reculent suite à la hausse des prix. Les résultats des acteurs français, plutôt épargnés jusqu'à présent, devraient donc en pâtir. D'ailleurs, aux Etats-Unis, Walmart et Target ont lancé des avertissements sur leurs résultats.

Autre défi : la désorganisation logistique. D'après les données de NielsenIQ, le taux de ruptures a encore progressé dans les rayons pour atteindre 5,8 % fin octobre. Cela représente un manque à gagner de 3,5 milliards d'euros depuis le début de l'année. D'après Système U, ces troubles n'ont jamais été constatés depuis plus de cinquante ans. Les raisons sont multiples : à la fois climatiques, géopolitiques, logistiques, inflationnistes, et également liées aux comportements des consommateurs, qui stockent certains articles. En revanche la grève dans les raffineries paraît avoir eu peu d'impact car les enseignes sont parvenues à s'organiser.