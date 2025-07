La valeur du jour à Paris - Cagpemini s'empare de WNS pour 3,3 milliards de dollars

(AOF) - Les rumeurs courraient depuis avril : Capgemini a finalement annoncé le rachat de WNS, acteur de premier plan dans les services de gestion digitale des processus métiers, pour 3,3 milliards de dollars, hors dette financière nette. En Bourse, l’action Capgemini perd 4,23% à 139,10 euros et ferme la marche du CAC 40. Le groupe français explique qu’il va ainsi créer un leader mondial des opérations intelligentes, qui pourra capter les investissements dans l’IA agentique destinés à transformer les processus métiers de bout en bout.

" Nous allons créer un leader en Opérations Intelligentes, idéalement placé pour accompagner les entreprises dans la transformation de leurs processus métiers grâce à l'IA, en associant les compétences critiques nécessaires, à la fois en matière de conseil, de technologie et de plateformes, aux expertises sectorielles approfondies et à la connaissance des processus " a détaillé Aiman Ezzat, directeur général de Capgemini.

Opération relutive

Réagissant à la transaction, Invest Securities juge que 2 problèmes apparaissent dans le contexte actuel. Le bureau d'études cite la remise en cause du modèle économique des acteurs des services IT s'appuyant sur une base offshore dans un contexte de guerre commerciale, avec le risque d'une pression sur les marges (marge d'Ebita de WNS de 20% vs 13% pour Capgemini). Il évoque également la relance de la dynamique de croissance de WNS après la perte d'un client important dans le domaine de la santé et le fort ralentissement du secteur aérien (17% du chiffre d'affaires).

Dans le détail, Capgemini déboursera 76,50 dollars en numéraire par action WNS, ce qui représente une prime de 27 % par rapport au cours moyen des 30 derniers jours. L'opération aura un impact relutif sur le bénéfice normalisé par action de 4 % avant synergies en 2026, et de 7 % après synergies en 2027.

Capgemini prévoit des synergies de chiffres d'affaires en rythme annuel de 100 à 140 millions d'euros d'ici à fin 2027. Les synergies de coûts et de modèle opérationnel prévues sont attendues en rythme annuel entre 50 et 70 millions d'euros avant impôts d'ici à fin 2027.

Atteinte de la taille critique

WNS a enregistré 1,266 milliard de dollars de chiffre d'affaires sur l'année fiscale 2025 avec une marge opérationnelle de 18,7 %. WNS vise une croissance de 7 % à 11 % sur l'année fiscale 2026.

L'entité combinée affichera 1,9 milliard d'euros en services de gestion digitale des processus métiers. " L'acquisition de WNS par Capgemini apportera au Groupe la taille critique et l'expertise sectorielle nécessaires pour saisir cette opportunité stratégique en pleine émergence ", a commenté Aiman Ezzat, directeur général de Capgemini.

Capgemini a sécurisé un financement relais de 4 milliards d'euros couvrant l'acquisition des actions (3,3 milliards de dollars), ainsi que la dette brute et obligations similaires pour environ 0,4 milliard de dollars et l'emprunt obligataire de 0,8 milliard d'euros remboursé en juin 2025. La société prévoit que celui-ci soit refinancé au moyen de la trésorerie disponible pour environ 1 milliard d'euros, et le solde par endettement sous forme d'émissions obligataires.

La réalisation de l'opération est prévue d'ici la fin de l'année.

Objectifs 2025 confirmés

La firme française en a profité pour faire un point d'activité. Au second trimestre 2025, l'évolution du chiffre d'affaires sur un an à taux de change constants devrait être légèrement supérieure aux -0,4 % enregistrés au premier trimestre 2025. La marge opérationnelle est attendue stable au premier semestre 2025 sur un an, à 12,4 %. Le consensus s'élève à respectivement -0,3% et 12%.

Les objectifs financiers 2025 de Capgemini, qui ne tiennent pas compte de l'opération, ont été confirmés. A taux de change constants, le chiffre d'affaires est toujours attendu au pire en repli de 2% et au mieux en hausse de 2%.La marge opérationnelle devrait être comprise entre 13,3 % et 13,5 %.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Un des leaders mondiaux de la transformation numérique fondé en 1967 ;

- Chiffre d’affaires de 22,1 Mds€ réalisés à 28 % en Amérique du nord, 20 % en France, 12 % au Royaume-Uni & Irlande, 31 % dans le reste de l’Europe ;

- Trois grands métiers : applications et technologie pour 62 % des revenus, opérations et ingénierie pour 29 % et stratégie et transformation pour 9 % ;

- Modèle d'affaires décliné entre “Customer First“, “Intelligence Industry“ et “Enterprise Management“, avec une offre agressive dans le cloud et le digital (65 % des revenus) ;

- Capital éclaté (9,1 % pour les administrateurs et salariés), avec un conseil de 16 administrateurs présidé par Dominique Hermelin, Aiman Ezzat étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation du portefeuille d’offres en 3 domaines : les « playing fields » (industrie intelligente, « customer first », gestion de l’entreprise), les piliers (cloud, data et IA) et les catalyseurs (cybersécurité et développement durable),

- volontarisme dans l’IA générative (4 % des commandes) avec 2 Mds€ investis entre 2023 et 2026, avec 350 projets en cours de réalisation et 2000 opportunités en suivi : après l’acquisition de Quantmetry et les partenariats avec Google et Microsoft, montée à 60 000 personnes des effectifs Data&AI et lancement de 4 offres : identification des priorités & objectifs de création de valeur, mise à disposition de 4assistants automatisés, amélioration de l’efficacité des développements le long du cycle de vie logiciel et IA génératives sur mesure,

- innovation focalisée sur le cloud, data, IA et veille des ruptures et portée par un réseau mondial de directeurs des technologies et d'innovation et, pour les clients, un réseau mondial de 21 AIE (Applied Innovation Exchange) pour les clients ;

- Stratégie environnementale 2040 :

- 2025 : neutralité carbone des activités propres

- avant 2030 : neutralité carbone de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement,

- 2030 : des solutions aux clients de réduction de 10 Mt de leurs émissions carbone,

- 2040 : réduction de 90 % de toutes les émissions (Scope 1, 2 et 3) ;

- volontarisme dans l’IA générative (4 % des commandes) avec 2 Mds€ investis entre 2023 et 2026, avec 350 projets en cours de réalisation et 2000 opportunités en suivi : après l’acquisition de Quantmetry et les partenariats avec Google et Microsoft, montée à 60 000 personnes des effectifs Data&AI et lancement de 4 offres : identification des priorités & objectifs de création de valeur, mise à disposition de 4 assistants automatisés, amélioration de l’efficacité et de la qualité des développements le long du cycle de vie logiciel et IA génératives sur mesure ;

- Bonne visibilité avec des prises de commandes, dont 6 % en IA générative et IA agentique, à 1,06 fois le chiffre d’affaires annuel ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 2,1 Mds€ et un autofinancement libre de 1,1 Md€.

Défis

- Forte sensibilité du résultat aux frais de personnel (2/3 des charges d’exploitation), 57 % du personnel étant « offshore » ;

- Attente de l’obtention de la qualification SecNumCloud dans le déploiement du cloud de confiance Bleu, société commune avec Orange et Microsoft ;

- Après le fort abaissement, sanctionné en Bourse depuis l’automne 2024, des ambitions 2025, retour de la confiance des investisseurs lors de la publication des chiffres du 1er trimestre (effritement du chiffre d’affaires et confirmation des objectifs 2025) ;

- Objectifs 2025 : évolution entre 2 et - 2 % des revenus, marge opérationnelle de 13,3 à 13,5 %, autofinancement libre de 1,9 Md€ ;

- Dividende 2024 stable à 3,4 €.