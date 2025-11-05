La valeur du jour à Paris - Bouygues bien orienté après ses résultats sur 9 mois

(AOF) - Bouygues (+2,53% à 40,18 euros) s'invite en tête de l'indice CAC 40 après une performance à 9 mois légèrement supérieure aux attentes qui s'accompagne d'un réajustement des perspectives annuelles. Sur les 9 premiers mois de l'année, Bouygues a déclaré un résultat net part du groupe de 675 millions d'euros, grevé par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en en France, sans laquelle il aurait augmenté de 7% à 735 millions d'euros.

Son résultat opérationnel courant des activités (ROCA) a progressé de 5,5% à un peu plus de 1,81 milliard d'euros, une hausse portée par les métiers de la construction et Equans, et permettant une amélioration de sa marge des activités de 0,2 point à 4,3%.

Le chiffre d'affaires s'élève à 41,9 milliards d'euros, en hausse de 0,9% sur un an, porté par les métiers de la Construction (+5.5%) alors que Bouygues Telecoms (+0.1%), Colas (+0.7%) et Equans (stable) affichent une stabilité et l'immobilier (-12,9%) recule.

Le chiffre d'affaires du groupe du troisième trimestre est stable sur un an à 15 milliards d'euros, et intègre des impacts négatifs de change d'environ 250 millions d'euros sur le trimestre.

"L'amélioration de la marge globale met en avant les progrès d'Equans", souligne AlphaValue. Le ROCA de la filiale de services énergétiques et industriels acquise en 2022 auprès d'Engie, atteint 565 millions d'euros sur les neuf premiers mois 2025, en forte hausse de 91 millions d'euros sur un an. La marge des activités s'est établie à 4,1 %, soit une amélioration de 0,7 point sur un an, dépassant légèrement l'objectif de 4 % pour l'année.

Pour 2025, le groupe a maintenu ses attentes sur le ROCA mais table désormais sur un chiffre d'affaires stable compte tenu de la détérioration des monnaies, contre en légère croissance par rapport à 2024. Par ailleurs, l'objectif de marge des activités est attendu à environ 4,3%, contre 4,2% précédemment.

Bouygues a, par ailleurs, remporté en consortium le contrat pour la réalisation des travaux de génie civil de la centrale nucléaire de Sizewell C au Royaume-Uni, qui représentera pour le groupe un montant cumulé de l'ordre 3,3 milliards d'euros.

Le conglomérat, dont l'action bondit de 40% depuis le début de l'année, publiera la 26 février prochain ses résultats annuels 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

Holding industriel créé en 1952 aux positions mondiales, historiquement dans le BTP, diversifié dans la télévision, les télécoms et les services multitechniques pour l’énergie avec Equans ;

- Activités de 56,8 Mds€ réparties entre 4 grands domaines : 48 % des revenus dans la construction sous les marques des n°1 mondiaux Bouygues Construction et Colas, 34 % dans les énergies et services sous la marque Equans, 11 % dans, la téléphonie avec Bouygues Télécome puis 4 dans les médias avec TF1, détenu à 43,7 % ;

- Modèle d'affaire : positionnement de long terme sur des métiers évoluant sur des cycles économiques différents et répondant à des besoins essentiels tout en renforçant les places de leadership mondial ou dans les médias, français ;

- Capital détenu à 27,5 % par la famille fondatrice (29,4 % des droits de vote) et par les

les salariés (21,9 % et 30,8 %), Martin Bouygues étant président du conseil d'administration de 14 membres et Olivier Roussat directeur général

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la génération de trésorerie, facilitant la croissance interne et externe, les Etats-Unis et l’Europe du nord étant les 2 zones prioritaires,

- sélectivité accrue dans le choix des contrats, tant dans la construction que chez Equans,

- après l’amélioration de la rentabilité d’Equans, objectif de développement des ventes et attente d’acquisitions d’ici la fin de l’année,

- sélectivité dans le choix des contrats, tant dans la construction que pour Equans,

- montée en puissance du chiffre d’affaires digital,

- innovation fondée sur 4 technologies : l’intelligence artificielle pour l’aide à la décision et les interactions entre intervenants (plateforme d’échanges de données Dawex, partenariat avec la joint-venture de campus d’IA de Saclay), l’internet des objets couplé aux mégadonnées, la réalité virtuelle & augmentée pour la conception ou l’insertion de publicités dans les contenus et la chaîne de blocs pour la sécurisation des transactions;

- Stratégie environnementale visant à la réalisation de 3 objectifs : neutralité carbone en 2050, réponse aux besoins de la chaîne de valeur et transformation des contraintes climat en opportunité commerciale :

- différenciée selon les métiers : béton bas carbone, biodiversité et économie circulaire pour la construction, Carbon Shift chez Equans pour l’accompagnement des clients, meilleure intensité d’usage, préemption, recyclage et revalorisation des équipements,

- chez Bouygues Telecom, montée des ventes de téléphones reconditionnés par Largo ;

- participation au fonds Solar Impulse ;

-Fortes ambitions 2027 pour Bouygues Telecom renforcé par l’acchat de La Poste Mobile (2,4 millions de clients) : 7 Mds€ de revenus, 35 % de marge opérationnelle et 600 M€ d’autofinancement libre ;

- Visibilité dans la construction -carnet de commandes de 33 Mds€ à fin juin ;

- Bilan sain : à fin juin, dette nette de 8,5 Mds€, en recul sur un an malgré l’achat de Poste Telecom pour 1,2 Md€, soit un ratio de 62 % sur capitaux propres et disponibilités de 13,4 Mds€, qui seront renforcées par la cession en cours de Infracos, co-entreprise avec SFR.

Défis

Disparités des marges opérationnelles et part encore élevée de la France dans les revenus ;

- Evolution du « dossier SFR » dont le réseau pourrait être cédé à la découpe ou entièrement à ses concurrents -Orange, Free et Bouygues ;

- Après, au 1 er semestre, une légère hausse du chiffre d’affaires, de 5,8 % du bénéfice opérationnel mais un repli de 7 % du bénéfice net, impacté par la contribution fiscale exceptionnelle, objectifs 2025 inchangés d’une légère croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel, soit :

- construction : carnet de commandes élevé,

- Bouygues immobilier : adaptation à un environnement difficile,

- Equans : revenus stables, marge opérationnelle vers 4,2 % (5 % visé pour 2027),

- Bouygues Telecom : stabilité des revenus et du bénéfice d’exploitation, investissements d’exploitation de 1,5 Md€ et intégration de Poste Telecom.

- TF1 : stabilité de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €.