La valeur du jour à Paris - BNP Paribas en tête CAC40 : relèvement de son objectif de solvabilité et rachats d'actions

(AOF) - BNP Paribas a relevé son objectif de ratio de fonds propres durs à 13% en 2027 et lancera, ce mois-ci, un programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros. Ces annonces permettent à l'action de gagner 5,02%, à 70,44 euros, et de prendre la tête du CAC 40. Pour UBS, les annonces de ce matin correspondent à ce que le marché voulait entendre. Jefferies évoque une "déclaration forte", qui devrait rappeler aux investisseurs que l'engagement de Société Générale d'atteindre un ratio de 13% a été un facteur déterminant dans l'amélioration de la perception des investisseurs à son égard.

BNP Paribas a révisé à la hausse son objectif de ratio CET1, de 12,5% à 13 % à l'horizon 2027. La banque explique ce relèvement par l'effet combiné de trois leviers : l'amélioration de la profitabilité du groupe et son impact positif sur la génération organique de capital, la croissance modérée des actifs pondérés estimée à environ 2 % par an, et l'accélération des cessions d'actifs non stratégiques.

La rentabilité des fonds propres tangibles (Rote) a été confirmée à 13% en 2028, en hausse de 210 points de base par rapport à 2024. La banque précise que les deux tiers de cette progression proviendront des plans stratégiques déjà en cours d'exécution dans les métiers BCEF (Banque commerciale en France), Personal Finance, BCEB (BNP Paribas Fortis) et Asset Management, qui représentent un tiers des actifs pondérés du groupe.

Le solde proviendra des autres métiers stratégiques du groupe qui " poursuivront une croissance disciplinée axée sur l'efficacité opérationnelle ". BNP Paribas dit viser une amélioration continue de son coefficient d'exploitation, une mesure clé d'efficacité opérationnelle dans le secteur, à 61% en 2026 et 58% en 2028.

La trajectoire de croissance et de rentabilité du groupe à l'horizon 2028 sera précisée lors de la publication des résultats 2025, prévue le 5 février 2026. Le plan 2027-2030 sera présenté début 2027.

La concurrente de Société Générale a annoncé également que la quote-part de l'excédent de capital au-delà du ratio CET1 de 13 % destinée à être redistribuée aux actionnaires sera déterminée à chaque fin d'année.

Toujours dans le domaine de la rémunération des actionnaires, le groupe lancera en novembre un programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros, anticipant la distribution du résultat 2025, ainsi que la BCE l'a autorisé.

" La réalisation de ces objectifs reste essentielle, en particulier en ce qui concerne le plan de distribution du capital, compte tenu du litige en cours ", prévient cependant RBC en faisant référence au litige lié au Soudan. Celui-ci a pesé sur le cours de Bourse de BNP Paribas au cours de ces dernières semaines.

En réaction à ces annonces, Oddo BHF a confirmé son opinion surperformance sur la valeur, considérant " toujours que le titre se traite à de très faibles multiples boursiers et que l'incertitude relative au litige sur le Soudan est déjà plus que pricée au cours actuel ".

Points clés

- Banque née en 1822, renforcée en 1999 par la fusion avec Paribas, 1 ère française et 7 ème mondiale ;

- Produit net bancaire de 48,8 Mds€ réalisé par les réseaux bancaires (français, belge, italien, luxembourgeois, polonais et turc) et les métiers spécialisés (crédit à la consommation, leasing, métiers digitaux dont le compte Nickel), par la banque d’affaires et par les services d’investissement et de protection (gestion d’actifs et de patrimoine, gestion institutionnelle et privée, assurances) ;

- Modèle d'affaires d’une croissance rentable fondée sur les positions de n°1 européen, sur la technologie au service de l’expérience client et de la performance opérationnelle, tous les métiers étant mobilisés sur les enjeux de finance durable ;

- Capital détenu par l'Etat belge (5,67 % des droits de vote), le grand duché de Luxembourg (1,15 %) et les salariés (4,45 %), avec un conseil de 14 administrateurs présidé par Jean Lamierre, Jean-Laurent Bonnafé étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- forte robustesse du portefeuille de crédit et allocation stricte du capital,

- « initiatives d’efficacité » fondées sur l’intelligence artificielle visant un recul à moins de 60 % du coefficient d’exploitation pour 2026 via 1,2 Md€ d’économies de coûts en 2025-26 : rationalisation des achats et dépenses externes, optimisation du parc immobilier, déploiement de plateformes partagées contribuant à 33 % des revenus,

- plan stratégique de redressement de la division CPBS -banques commerciales et finance personnelle (crédits à la consommation ou automobiles…)- alliant recentrage sur le cœur des métiers, forte réduction des coûts, optimisation du capital, montée de la contribution des sociétés mises en équivalence,

- ambitions fortes dans les métiers digitaux et personal investors : 1 Md€ de revenus visés fin 2025,

- innovation focalisée sur l’offre digitale aux clients : 1 er en France avec 4,4 millions de clients « digitaux », plateformes leaders mondiales dans les emprunts d’Etat, le forex ou les swaps et dans les cinq 1ers européens des néo-banques avec Hello Bank ! ;

- Stratégie environnementale ambitionnant de devenir 1 er mondial de la finance durable (2 ème mondial et 1 er européen dans les emprunts verts et 1 er européen des financeurs de projets d’énergies renouvelables) avec objectif de neutralité carbone en 2050 et point d’étape 2025 :

- 350 Mds€ mobilisés dans les crédits et émissions obligataires durables et 300 Mds€ d’actifs durables (objectif atteint à 75 % à fin 2024) ;

- alignement du portefeuille de prêts sur la trajectoire de l’accord de Paris (80 % des financements énergétiques dans les énergies renouvelables sur l’objectif 2030),

- accompagnement des clients dans la transition bas-carbone : 180 Mds€ de financements,

- financement à hauteur de 4 Mds€ de la biodiversité ;

Défis

- Evolution de l’actif net comptable, de 91,2 €, à comparer au cours de Bourse, et du coût du risque, de 33,9 points de base, à fin septembre ;

- Méfiance des investisseurs sur les impacts des risques géopolitiques -essentiellement sur l’activité de conseil et prêts aux grandes entreprises- et juridiques -décision défavorable de la justice américaine sur l’activité de la banque au Soudan ;

- En gestion d’actifs (2,4 Mds€ à fin septembre), intégration d’AXA-IM dont il est attendu une hausse de 50 % du résultat net avant impôt d’ici 2026 ;

- Après une hausse de 5,3 % des revenus et de 6,1 % du bénéfice net au 3 ème trimestre, ambitions 2025-26 : revenus en croissance de + 5 %, coût du risque inférieur à 40 pb, ratio CET1 autour de 12,3 % et résultat net en hausse de + 7 % ;