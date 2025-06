La valeur du jour à Paris - Airbus : relèvement du taux de distribution de dividendes et objectifs 2025 confirmés

(AOF) - Airbus (+2,92% à 165,44 euros) occupe la première place de l'indice CAC 40 après avoir présenté sa nouvelle politique de dividendes et maintenu ses perspectives sur l'année 2025, lors d’un point d’activité à l’occasion du salon du Bourget. Le constructeur aéronautique a relevé la partie haute de sa fourchette de distribution de dividendes : entre 30 et 50% contre 30-40% précédemment. Il a réaffirmé son engagement en faveur d'une croissance rentable et son objectif de conversion du cash d'environ 1 sur un horizon de 5 ans.

"Au titre de 2025, le consensus intègre un dividende de 2,69 euros (-10%), soit un taux de distribution de 42%", signale Invest Securities.

Selon RBC, les perspectives de free cash flow laissent une marge de manœuvre pour une augmentation potentielle du programme de rachat d'actions et des dividendes exceptionnels.

Réaffirmation des objectifs 2025

Parallèlement, les objectifs annuels d'Airbus ont été confirmés lors de cette réunion. Le constructeur aéronautique anticipe toujours environ 820 livraisons d'avions commerciaux, un Ebit ajusté d'environ 7 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financements clients d'environ 4,5 milliards d'euros.

En mai dernier, Invest Securities expliquait que ces perspectives d'Airbus étaient légèrement inférieures aux attentes : 822 livraisons d'appareils, Ebit ajusté de 7,1 milliards d'euros et un free cash flow avant financement clients de 4,58 milliards d'euros.

Pour atteindre ces objectifs, le constructeur aéronautique n'anticipe "aucune perturbation supplémentaire du commerce mondial ou de l'économie mondiale, du trafic aérien, de la chaîne d'approvisionnement, de ses opérations internes et de sa capacité à fournir des produits et des services".

"Nous maintenons nos prévisions, qui excluent les droits de douane, qui ajoutent de la complexité à la situation et restent incertains quant à leur mise en œuvre, leur portée et leur durée. Nous suivons et évaluons attentivement la situation, mais il est trop tôt pour en quantifier l'impact aujourd'hui", avait déclaré début mai Guillaume Faury, PDG d'Airbus, au sujet des perspectives annuelles.

Objectifs à moyen terme

RBC révèle qu'au cours de cette réunion, Airbus a fourni des objectifs financiers à moyen terme pour l'activité Défense & Espace (un Ebit ajusté 2028 de 1 milliard d'euros plus avec une marge comprise entre 4-6% et à 7-9%) et le segment Airbus Helicopters (Ebit ajusté 2028 de 1 milliard d'euros plus avec une marge d'environ 11%).

Cependant, la société n'a pas fourni de perspectives à moyen terme actualisées pour son segment le plus important : Airbus Commercial.

A propos de cette activité, Deutsche Bank explique qu'avec son objectif de livraison fixé à 820 unités pour 2025, Airbus prévoit de livrer 56 avions de plus qu'en 2024.

Cependant, à la fin du mois de mai, les livraisons ne s'élevaient qu'à 243 unités, soit 13 unités de moins qu'en mai 2024. Pour atteindre les niveaux du premier semestre 2024, Airbus devra livrer 80 appareils en juin 2025.

"Toutefois, 75 pourrait être un objectif plus réaliste, étant donné que les livraisons en juin ont atteint un maximum de 80 unités en 2018, un niveau jamais dépassé depuis, les années 2019 et 2021 ayant connu des sommets relatifs de 76 et 77, respectivement. Dans l'hypothèse de 75 livraisons en juin, Airbus devrait encore livrer 502 avions au second semestre, soit 59 de plus qu'au second semestre 2024", calcule la banque allemande.

=/ Points clés /=

- Constructeur aéronautique leader mondial devant Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites et la défense ;

- Revenus de 69,2 Mds€, tiré des avions civils pour 72%, des activités défense & espace (17%) puis des hélicoptères (11%) et provenant d’Asie-Pacifique (33%), d’Europe (32%), des Amériques (18%) et du Moyen-Orient (9% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,8%), allemand (10,82%) et espagnol (4,1%), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

=/ Enjeux /=

Agilité du modèle d’affaires « Prochain chapitre » :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- focalisée à court terme sur la résolution des difficultés opérationnelles :

- maintien en 2025 des tensions en approvisionnement, avec objectif d’une production mensuelle de 14 appareils en 2026 et 75 en 2027, via un alignement de la production d’avions avec celle des équipementiers moteurs,

- revue stratégique de la division aéro-espace (restructuration, rotation du portefeuille, partenariats ou fusions-acquisitions) et réduction d’effectifs,

- portée par l’innovation

-3,25 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets

- feuille de route « Fast-Track » priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation « CRT » axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63% des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46% des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion « ZEROe » avec carburant hybride-hydrogène - lancement de 2 usines pour moteurs hydrogènes en France et Allemagne,

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Visibilité de l’activité avec un volume de commandes de 103,5 Mds€ et un carnet de 629 M€ ;

- Situation financière solide avec un flux de trésorerie de 4,5 M€ avant crédit aux clients et une position nette de trésorerie de 11,8 Mds€.

=/ Défis /=

- Impact positif de la hausse du dollar, monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- Intégration de Spirit Aerosystems, qui pèsera sur le bénéfice opérationnel mais permettra de sécuriser la chaîne d’approvisionnement ;

- Après un bénéfice net 2024 proche de son record de 2022, objectifs 2025 haussiers : livraison de 820 avions civils vs 766 en 2024, bénéfice opérationnel autour de 7 Mds€ vs 5,4 Mds€ et flux de trésorerie opérationnel stable autour de 4,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.