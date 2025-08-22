La valeur du jour à Paris - Air Liquide vers une acquisition massive en Corée du Sud

(AOF) - Air Liquide s'adjuge 0,25% à 183,76 euros après avoir annoncé la signature d'un accord engageant avec Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2, en vue de l'acquisition du sud-coréen DIG Airgas. La transaction, qui devrait être finalisée au premier semestre 2026, s'élève à 2,85 milliards d'euros, ce qui représente un multiple de l'EBITDA 2024 d'environ 20,2. " Cette acquisition positionne idéalement Air Liquide sur un marché en pleine croissance ", a réagi François Jackow, directeur général du groupe implanté depuis plus de trois décennies dans cette partie d'Asie.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 510 millions d'euros, DIG Airgas, fondé en 1979, est un acteur majeur du secteur des gaz industriels en Corée du Sud, comptant près de 550 employés, 60 usines et 220 kilomètres de réseaux de canalisations.

Cette acquisition est soutenue par un crédit-relais structuré. Elle sera (re)financée par des émissions obligataires.

" Cette avancée significative confirme notre engagement à long terme en faveur du développement économique de la Corée du Sud, et renforce nos positions de leader en Asie et dans le secteur de l'Électronique à l'échelle mondiale ", poursuit le management du spécialiste français des gaz industriels.

Dans un environnement incertain, Air Liquide a vu, fin juillet, ses résultats progresser au premier semestre 2025. Son chiffre d'affaires a augmenté de 2,6%, à 13,722 milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant a connu une croissance de 5,2%, à 2,737 milliards d'euros. La marge opérationnelle du groupe s'est élevée à 19,9%, en hausse de 50 points de base. Enfin, le résultat net récurrent part du groupe a progressé de 9,6%, à 1,842 milliard d'euros.

Au cours de cette publication, les prévisions annuelles ont été confirmées et comprennent une hausse de la marge opérationnelle et du résultat net récurrent à change constant. À fin 2026, l'objectif est d'atteindre une progression de 200 points de base de la marge opérationnelle.

Le titre progresse de 17% depuis le début de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Ventes de 27,1 Mds€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 95,54 % puis gaz & services (marchés globaux, technologies, ingenierie et construction);

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amérique pour 39 %, l’Europe pour 37 %, l’Asie-Pacifique pour 20 % ;

- Ambition : tirer parti de la transition énergétique -décarbonation via l’offre de gaz bas-carbone, le captage & gestion du CO- et se renforcer dans les 5 métiers de mobilité hydrogène, électronique, santé, industriel marchand et hautes technologies -spatial, cryogénie, quantique….

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés, Benoît Poitier présidant le conseil de 14 administrateurs, François Jackow étant directeur général.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires :

- simplification l’organisation : création d’une direction industrielle mondiale unique, ajustement du comité exécutif, réduction des niveaux hiérarchiques,

- focus sur la rentabilité : gestion active des prix, optimisation du portefeuille d’activités (cessions en Afrique), efficacité industrielle, dont l’extension des centres de services partagés, et optimisation de l’exploitation des données,

- innovation visant à l'excellence opérationnelle par le biais d’un réseau mondial de 6 campus innovation, avec + 400 partenariats académiques et des laboratoires dédiés -expertise data, IoT, molécules. ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- par le biais de captage et stockage de CO2, production d’hydrogène en électricité bas carbone et 8 Mds€ investis sur 2022-2035 dans la chaîne de valeur de l’hydrogène,

- d’où une très rapide baisse de l’intensité carbone dès 2024 :- 41 % vs 2015,

- participation au fonds mondial de financement de l’hydrogène décarboné (1,2 Md€ investis pour 15 Mds€ d’effet de levier), création avec Totalenergies de TEAL Mobility, futur n° 1 européen de la distribution d’hydrogène pour poids lourds,

- émissions d’emprunts « verts » ;

- Visibilité de l’activité et des résultats futurs via :

- les partenariats industriels de long terme et les contrats pluri-annuels (1/3 des revenus générés par les contrats de 20 ans) avec marge d’exploitation de + 20 % ;

- les décisions d’investissements au niveau record de 4,4 Mds€ ;

- Soutien financier des fonds publics européens et américains à la transition énergétique et lancement aux Etats-Unis d’un projet majeur d’hydrogène bas-carbone avec ExxonMobil ;

- Bilan sain avec un retour sur fonds propres de 35 %, une dette nette ramenée à 9,2 Mds€, une capacité d’autofinancement de 6,5 Mds€.

Défis

- Impact négatif du recul des prix de l’énergie et des parités de changes, notamment l’euro/peso argentin ;

- Anticipation 2025, dernière année du plan Advance : croissance des revenus entre 5 et 6 %, un retour sur capitaux employés supérieur à 10 % et ralentissement des émissions de CO2 ?

- Ambition 2025-26 d’une marge opérationnelle portée de 19,9 à près de 22 % ;

- Dividende 2024 de 3,3 €.