La valeur du jour à Paris Accor profite du relèvement d'un objectif et de la possible introduction en Bourse d'Ennismore

(AOF) - Accor (+5,50%, à 44,53 euros) signe la meilleure performance du CAC 40 après la publication de son point d’activité trimestriel, le relèvement d’un objectif financier et la possible cotation en bourse de son portefeuille de marques Lifestyle. Au troisième trimestre, Accor a fait preuve de résilience malgré les incertitudes liées au contexte macro-économique et géopolitique et une base de comparaison défavorable du fait des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en France.

Le chiffre d'affaire total du groupe hôtelier s'est élevé à 1,369 milliard d'euros, en baisse de 4,6% en variation publiée, ou en très légère progression de 0,1% à change constant. Les effets de change ont eu un impact négatif de 68 millions d'euros, principalement à cause des devises australienne, américaine et canadienne.

De son côté, le RevPAR, principal indicateur dans le monde de l'hôtellerie qui mesure le revenu par chambre disponible, a reculé de 1,1% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Economique (PM&E), alors qu'il a affiché une progression de 5% pour la division Luxe & Lifestyle (L&L).

Accor a indiqué que les mesures de protection de la marge portaient leurs fruits dans un environnement complexe, ce qui lui permet de relever son objectif de croissance de l'excédent brut d'exploitation annuel. Ce dernier est désormais attendu en hausse de 11 à 12%, contre une progression de 9 à 10% initialement prévue.

Autre annonce, le conseil d'administration a approuvé, à l'unanimité, "que soient engagés des travaux afin d'évaluer une possible cotation en bourse de Ennismore, l'entité regroupant les marques d'hôtellerie et de restauration lifestyle du groupe". Accor détient actuellement 62% d'Ennismore.

A propos de cet "actif clé", Sébastien Bazin, président-directeur général d'Accor, a précisé que si cette opération se réalise, il souhaitait "en conserver le contrôle tout en lui donnant toujours plus de moyens pour en accélérer le développement". "Ce processus devrait durer 12 mois s'il est mis en œuvre," a indiqué Jefferies.

"En 2024, Ennismore a généré un excédent brut d'exploitation de 170 millions d'euros en vision contributive dans les comptes de Accor," a précisé la société. Il a ainsi représenté 15% de excédent brut d'exploitation d'Accor l'année dernière. Oddo BHF valorise Ennismore entre 2,5 et 3 milliards d'euros en valeur d'entreprise sur la base de premières estimations.

Jefferies et Oddo BHF plutôt confiants

Chez Jefferies, cette publication est qualifiée de conforme à des attentes prudentes. Les commentaires positifs sur la tendance, le relèvement de la prévision d'EBE, ainsi que l'éventuelle introduction en bourse d'Ennismore sont des éléments positifs qui devraient soutenir le titre estiment les analystes.

La banque d'affaires américaine a également apprécié le maintien de l'objectif du RevPAR annuel qui devrait progresser de 3 à 4%, contre un consensus à +3,2%. Autre satisfaction : le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros qui sera lancé et achevé au quatrième trimestre.

Par conséquent, Jefferies reste à Acheter sur le titre Accor, avec une cible de cours de 53 euros, représentant un potentiel de hausse de 25,56%, par rapport au cours de clôture de jeudi.

Pour Oddo BHF, le relèvement de l'objectif de l'EBE "reflète la confiance du groupe pour l'activité au T4 et intègre des économies de coûts additionnelles d'au-moins 20 millions d'euros en 2025, qui permettront de compenser partiellement les effets de change défavorables".

Le groupe financier indépendant estime que la valorisation d'Accor est faible malgré de bons fondamentaux et des catalyseurs à venir. L'avis des analystes est à Surperformance sur le titre, en visant 55 euros.

Points clés

- Premier opérateur hôtelier mondial, créé en 1967, avec plus de 40 % du marché, leader en France, en Asie-Pacifique, Moyen-Orient-Afrique et Amérique latine ;

- Parc hôtelier de 5 740 hôtels exploités sous 45 marques, 10 000 restaurants & bars dans 100 pays, du luxe pour 26 % des revenus sous les marques Fairmont, Raffles, Sofitel … au milieu de gamme (34 %) et aux hôtels économiques Adagio, Ibis, Mercure, Novotel…;

- Activité de 5,61 Mds€ équilibrée au niveau mondial et répartie en deux divisions : « Premium, Milieu de Gamme & Économique » pour 53 % des revenus et « Luxe & Lifestyle », regroupant conciergerie, location de résidence de luxe ou services digitaux pour hôteliers… ;

- Deux ambitions :

- dans l’hôtellerie, consolidation du leadership de Ibis, Novotel et Pullman et densification du réseau via les marques de Mövenpick, Mercure, Handwritten et Greet,

- dans le luxe & lifestyle, croissance forte tirée par la valorisation des marques Orient Express, Raffles et Fairmont, Sofitel, MGallery, Emblems et Ennismore ;

- Capital ouvert avec des positions fortes (10,49 % pour le fonds Parvus, 6,8 % pour le séoudien KHC et 6,2 % pour le fonds qatari QiA, avec un conseil de 13 administrateurs présidé par le directeur général Sébastien Bazin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- fondée sur la diminution des besoins en fonds propres par l’« asset light » -vente des murs et contrôle de la gestion, plan de cessions d’actifs chez AccorInvest,

- conçue pour la création de trafic via un portefeuille étendu de marques mondiales, une distribution maximisant la conversion en nuitées, la fidélisation et les partenariats -dans la distribution avec Amadeus, la croissance en Chine Taïwan et Mogolie avec le chinois Huazhu Hotels, en Inde avec InterGlobe, avec IDeaS pour la gestion des revenus du portefeuille d’activités,

- diversifiée dans les services aux propriétaires, à la contribution positive depuis 2024,

- accélérant l’extension du parc hôtelier -pipeline de 241 000 chambres, avec montée en gamme du luxe et de la présence en Amérique centrale,

- et soutenue par l’innovation permanente, dans les process & outils et les organisations : plateforme unique de services partagés pour les 2 divisions, plateforme de distribution et réservation pour le programme de fidélité ALL ;

- Stratégie environnementale « Planet 21 » visant 0 carbone en 2050 pour les hôtels Accor :

- 2025 : baisse de 25,2 % des émissions en interne et de 15 % chez des fournisseurs,

- élimination des plastiques à usage unique, « emprunt vert …» ;

- Croissance de 1,9 % du réseau d’hôtels avec des ambitions en Inde et pour la chaîne Mercure ;

- Structure financière maîtrisée avec 2,2 Mds€ de liquidités, un autofinancement libre récurrent de 614 M€ et une dette nette ramenée à 2,5 Mds€.

Défis

- Evolution du taux d’occupation des hôtels (60,9 % au 1 er semestre) et du revPAR (69 €, en hausse de 4,6 %) ;

- Impact négatif de la cherté de l’euro vs le réal brésilien et les dollars australien et canadien ;

- Après une hausse des revenus mais un repli du bénéfice net au 30 juin, objectifs 2025 : hausse de 3-4 % du RevPAR, de 3,5 % du réseau et de 9-10 % de l’excédent brut d’exploitation ;

- Stratégie 2023-2027 avec des objectifs financiers confirmés pour chacune des divisions :

- « Premium, Mid & Eco » : hausse annuelle de 2,5 à 3,5 % du réseau, de 2 à 4 % du RevPar, de 4 à 7 % du bénéfice d’exploitation,

- « Luxe & Lifestyle » : croissance annuelle de 8 à 3,5 % du réseau, de 3 à 5 % du RevPar, de 11 à 13 % du bénéfice d’exploitation,

- pour le groupe : croissance annuelle de 3 à 5 % du réseau, de 3 à 4 % du RevPar et de 6 à 10 % du bénéfice d’exploitation ;

- Dividende 2024 de 1,26 € dans le cadre d’un engagement de retour aux actionnaires de 3 Mds€ environ entre 2023 et 2027.