La valeur des transactions mondiales se rétablit, les entreprises cherchant à réaliser de grandes opérations après la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Charlie Conchie et Andres Gonzalez

La valeur des transactions mondiales a rebondi après une chute brutale dans les semaines qui ont suivi le début de la guerre en Iran, les entreprises et les investisseurs résistant à la volatilité et s'apprêtant à conclure des accords plus importants.

La valeur des transactions annoncées au niveau mondial au cours de la deuxième semaine de mars est tombée à environ 39 milliards de dollars, alors que les frappes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran ont perturbé les marchés. Selon les données du LSEG, il s'agit du niveau hebdomadaire le plus bas depuis l'annonce, en avril dernier, des tarifs douaniens américains de grande ampleur lors du "Liberation Day" .

Cependant, la valeur des transactions mondiales a depuis rebondi grâce à une série de transactions importantes, notamment l'offre proposée par Pershing Square PSHP.L pour 68 milliards de dollars pour Universal Music Group UMG.AS et la fusion de McCormick & Co MKC.N pour 45 milliards de dollars avec le portefeuille alimentaire d'Unilever

ULVR.L .

Au cours des quatre semaines qui ont suivi le 15 mars, la valeur hebdomadaire moyenne des fusions et acquisitions mondiales a atteint environ 117 milliards de dollars, éclipsant le rythme hebdomadaire d'environ 93 milliards de dollars observé en janvier et février, selon les données.

"La confiance des chefs d'entreprise a quelque peu diminué, mais l'importance et la logique de ces transactions demeurent", a déclaré Guillermo Baygual, co-responsable mondial des fusions et acquisitions chez Citi.

"La dynamique géopolitique peut ajouter une certaine incertitude à court terme, mais à long terme, elle justifie encore plus certains de ces besoins de gagner en échelle, en efficacité des coûts et en capacité de financer les besoins d'investissement qui vont être presque impératifs et de poursuivre la croissance."

Certaines régions ont été plus touchées par la crise. Les fusions-acquisitions impliquant une cible dans le Golfe ont totalisé près de 15 milliards de dollars jusqu'à présent en 2026, soit une baisse de 65 % par rapport à l'année dernière à la même époque, malgré une augmentation de 5 % du nombre d'annonces d'opérations.

Le LSEG a annoncé 70 transactions dans le Golfe en février, un chiffre mensuel qui n'a été dépassé qu'une seule fois dans la région au cours des cinq dernières années. Toutefois, en mars, après le début du conflit, seules 37 transactions ont été annoncées, soit le total mensuel le plus bas depuis août 2025.

Les entités du Golfe ont pourtant été acheteuses. Les valeurs d'acquisition où une entité du Golfe est l'acheteur dans les fusions et acquisitions ont été évaluées à 17,1 milliards de dollars américains au cours des six semaines qui ont suivi le début de la guerre en Iran, le 28 février. Ce chiffre est supérieur de 244 % à celui des six semaines précédant le début du conflit, mais en baisse de 21 % par rapport à la même période en 2025, selon LSEG.

Si le nombre d'opérations a baissé au niveau mondial, les entreprises continuent de rechercher des transactions importantes et transformatrices.

Nimesh Khiroya, coresponsable des fusions et acquisitions pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Goldman Sachs, a déclaré que le nombre de petites transactions a diminué, potentiellement sous l'effet de la géopolitique et du contexte macroéconomique. Il a suggéré que le rebond était dû à des transactions plus importantes qui étaient déjà en cours de préparation depuis longtemps.

"Les grandes transactions sont en cours de développement depuis un certain temps et ne sont pas une réponse au conflit au Moyen-Orient", a ajouté M. Khiroya.

Le rythme des transactions sur les marchés des capitaux (ECM) a ralenti après les deux semaines exceptionnelles qui ont suivi le début du conflit et au cours desquelles des transactions d'une valeur de près de 50 milliards de dollars ont été conclues dans le monde entier, selon les données du LSEG. L'ECM mondial a atteint 215 milliards de dollars au cours de l'année qui s'est achevée le 14 avril, soit une augmentation de 37 % par rapport à la même période de l'année précédente.

La semaine suivant immédiatement les attentats a été la plus active jusqu'à présent cette année en termes de capitaux levés, selon les données, car certaines entreprises et leurs actionnaires ont fait appel à des investisseurs en actions avant que les marchés ne se détériorent davantage et n'entravent leur capacité à lever des capitaux, ont déclaré trois conseillers en actions à Reuters auparavant .

Au cours des quatre semaines qui ont suivi le 15 mars, la valeur hebdomadaire moyenne des transactions ECM s'est élevée à environ 11 milliards de dollars, selon les données, en baisse par rapport aux 13 milliards de dollars de janvier et aux 18 milliards de dollars de février. La valeur des transactions a chuté en partie en raison d'un ralentissement des nouvelles émissions d'actions déclenché par la guerre et d'une période habituellement plus calme au moment où les entreprises publient leurs résultats financiers, a déclaré un conseiller à Reuters.

Les conditions du marché suggèrent qu'il existe un potentiel de reprise des transactions. L'indice de volatilité CBOE, qui mesure l'anxiété des investisseurs, a grimpé en flèche après l'éclatement du conflit à la fin du mois de février, mais il est retombé sous la barre des 20 en avril. L'indice, souvent considéré comme la "jauge de la peur" de Wall Street, est considéré comme le signe d'un marché stable et moins stressant lorsqu'il se négocie en dessous de ce niveau de 20, selon les négociateurs.

"La volatilité a affecté le calendrier dans certains cas, mais elle n'a pas fondamentalement modifié l'intention stratégique, en particulier pour les transactions importantes et bien financées", a déclaré Philipp Beck, responsable des fusions et acquisitions pour la région EMEA chez UBS.

L'impact à long terme reste à voir après que le FMI a averti cette semaine que l'économie mondiale serait au bord de la récession si le conflit s'aggravait.

"Si nous entrons dans un environnement de récession, les gens devront élaborer davantage de scénarios, ce qui pourrait retarder un peu certaines transactions", a déclaré M. Baygual chez Citi. "Mais de la même manière, je peux voir que les trois prochaines années seront des années de très forte activité, car les fondamentaux qui ont stimulé les fusions et acquisitions depuis l'année dernière demeurent."