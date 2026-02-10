 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La vague de ventes liée à l'IA s'étend aux valeurs du courtage américain
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 19:39

Les actions des sociétés de courtage américaines ont nettement reculé, affectées par des craintes de disruption liées à l'intelligence artificielle. L'annonce de nouvelles fonctionnalités dopées à l'IA par la fintech Altruist a ravivé les inquiétudes des investisseurs quant à l'impact de ces technologies sur les modèles économiques traditionnels de la finance.

Les valeurs du courtage ont enregistré de fortes baisses mardi, Charles Schwab reculant de 9%, LPL Financial de10%, Raymond James Financial de 9% et Stifel Financial de 5%. Morgan Stanley a perdu 4%, tandis qu'Ameriprise Financial a cédé environ 7%. Ce mouvement s'inscrit dans un climat de nervosité accrue autour de l'intelligence artificielle, qui s'est propagé du secteur technologique vers la finance après l'annonce d'Altruist, une fintech spécialisée dans la gestion de patrimoine.

Fondée en 2018, Altruist propose une plateforme unifiée destinée aux conseillers en investissement, couvrant l'ouverture de comptes, le trading, le reporting et la facturation. Sa nouvelle fonctionnalité de planification fiscale, intégrée à Hazel AI, automatise la création de stratégies personnalisées à partir de documents clients, tels que déclarations fiscales ou fiches de paie. Cette automatisation de tâches complexes, historiquement réalisées par des conseillers humains, alimente les craintes d'une remise en cause des acteurs établis du courtage.

Ce repli intervient après une forte correction des valeurs logicielles la semaine précédente, liée aux inquiétudes autour de nouveaux outils d'IA, notamment dans le "vibe coding". Des acteurs émergents comme Robinhood et Public gagnent déjà des parts de marché grâce à des offres technologiques à bas coûts, incluant des assistants d'investissement ou des outils de création d'ETF basés sur l'IA. Selon des analystes, chaque annonce de ce type ravive des ventes rapides sur les secteurs jugés exposés à une disruption accélérée.

Valeurs associées

CHARLES SCHWAB
97,830 USD NYSE -8,74%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank