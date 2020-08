Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie veut étendre ses explorations et forages en Méditerranée Reuters • 11/08/2020 à 12:32









ANKARA, 11 août (Reuters) - La Turquie va accorder d'ici la fin du mois des permis d'exploration et de forage dans de nouvelles zones de la Méditerranée orientale et elle poursuivra ses activités dans cette région, a déclaré mardi son ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, alors que cette politique nourrit les tensions avec la Grèce. Ankara et Athènes se disputent la souveraineté de plusieurs zones de la Méditerranée dans lesquelles pourraient se trouver des réserves d'hydrocarbures. La tension liée à ce dossier est montée d'un cran lundi avec l'envoi d' un navire d'exploration turc chargé de mener des études sismiques dans l'une de ces zones disputées, une décision jugée illégale par la Grèce. Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a convoqué un conseil de défense pour étudier une réplique éventuelle à ce qu'il a présenté comme "la provocation turque". Athènes va demander une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, ont précisé ses services. A Bruxelles, la Commission européenne a exprimé sa solidarité totale avec la Grèce et Chypre en évoquant une situation "extrêmement préoccupante" et en appelant au dialogue. Mardi, lors d'une conférence de presse à Ankara, Mevlut Cavusoglu a déclaré que les nouveaux permis prévus dans les semaines à venir concerneraient des zones proches de la limite occidentale du plateau continental turc et qu'ils porteraient sur "toutes sortes d'activités sismiques et de forage". (Tuvan Gumrukcu et Ali Kucukgocmen, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

