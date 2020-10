Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie va mener une étude sismique en Méditerranée Reuters • 12/10/2020 à 02:33









ISTANBUL, 12 octobre (Reuters) - Les forces navales turques ont annoncé dimanche que le navire Oruc Reis conduira une étude sismique en Méditerranée orientale, ce qui pourrait raviver les tensions avec la Grèce et ses alliés de l'OTAN. Athènes et Ankara se disputent la souveraineté d'une zone de Méditerranée orientale riche en hydrocarbures. La semaine dernière, la Turquie et la Grèce sont convenues de prendre des mesures de confiance mutuelle et d'organiser des discussions bilatérales sur leur contentieux en Méditerranée orientale. (Tuvan Gumrukcu, Yesim Dikmen, Ezgi Erkoyun; version française Camille Raynaud)

