La Turquie prolonge l'annulation des vols vers le Moyen-Orient en raison du conflit en Iran

Les vols turcs à destination de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, du Liban et de la Jordanie ont été interrompus jusqu'au 9 mars en raison du conflit en Iran, a déclaré vendredi le ministre des Transports Abdulkadir Uraloglu, ajoutant que les vols à destination du Qatar, du Koweït, de Bahreïn et des Émirats arabes unis n'auraient pas lieu vendredi.

Dans une déclaration, Abdulkadir Uraloglu a indiqué que Turkish Airlines et Pegasus Airlines avaient supprimé les vols vers l'Iran de leurs programmes jusqu'au 12 mars et 20 mars respectivement. Il a ajouté qu'un total de sept vols d'Iraqi Airways se trouvaient dans les aéroports turcs, tandis que deux avions turcs restaient à l'aéroport de Téhéran. Deux vols d'Azerbaijan Airways ont été déroutés vers la province d'Igdir et les passagers ont été transportés à Nakhchivan par voie terrestre après des attaques de drones iraniens , a-t-il dit.