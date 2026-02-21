La Turquie examine les pratiques de traitement des données des enfants de six plateformes en ligne

L'autorité turque de protection des données a annoncé vendredi en fin de journée qu'elle avait lancé un examen de six grandes plateformes de médias sociaux afin d'évaluer la manière dont elles traitent les données personnelles des enfants.

Dans un communiqué, l'autorité de protection des données personnelles a déclaré que cette initiative visait à protéger les enfants des risques potentiels dans les environnements numériques et qu'elle examinerait les pratiques de traitement des données et les mesures de sécurité sur les plateformes de médias sociaux TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X et Discord.