La Tunisie anticipe une hausse de 11% de la production d’huile d’olive

Selon l'Onagri (Observatoire National de l'Agriculture de Tunisie), " les exportations d'huile d'olive pour la saison 2022-2023 ont représenté 47% des exportations agricoles et 51% des exportations alimentaires ".

La production finale d'huile d'olive pour la campagne 2022-2023 s'est élevée à 180 000 tonnes, contre 240 000 tonnes pour la saison 2021-2022 (-25%), a précisé la responsable, et les prix ont oscillé entre 14 et 19 dinars par litre pour la campagne 2022-2023, contre 9-12 dinars par litre en 2021-2022.

Dorsaf Ben Ahmed a évoqué l'amélioration de l'état général des oliviers dans la plupart des régions de production suite aux précipitations enregistrées en mai et juin 2023, à l'exception des oliviers qui avaient été durement touchés par la sécheresse des dernières années.

(AOF) - La Tunisie s’attend à ce que sa production d’olives atteigne 1 million de tonnes au cours de la saison 2023-2024, avec 200 000 tonnes d’huile d’olive au total, soit une augmentation de 11% par rapport à la saison précédente. C’est ce qu’a déclaré la représentante de la Direction générale de la production agricole au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Dorsaf Ben Ahmed, citée par Tap, agence de presse tunisienne.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.