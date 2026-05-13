La Trump Organization abandonne son projet de premier gratte-ciel en Australie et en impute la responsabilité à son partenaire

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La Trump Organization a annoncé mercredi avoir renoncé à son projet de construction de sa première tour en Australie, moins de trois mois après la signature de l'accord, invoquant le non-respect de certaines obligations financières par un partenaire australien.

Le groupe avait signé en février avec Altus Property Group pour développer un gratte-ciel de 91 étages, un projet d'une valeur de 1,5 milliard de dollars australiens (1,09 milliard de dollars), sur la Gold Coast, une destination balnéaire et touristique très prisée de l'État australien du Queensland.

La société a déclaré que le projet dépendait du respect par son partenaire Altus de certaines obligations qui n'avaient pas été remplies, et a ajouté qu'elle étudierait d'autres projets potentiels pour construire prochainement un établissement Trump en Australie.

Altus et Young n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

"Après des mois de négociations et de promesses vaines, les unes après les autres, concernant un projet supposé de 1,5 milliard de dollars australiens, Altus Property Group n’a pas été en mesure de respecter l’obligation financière la plus élémentaire due à la signature de l’accord", a déclaré par e-mail un porte-parole de la Trump Organization.

Le porte-parole a indiqué que le directeur général d’Altus, David Young, avait imputé la résiliation à "certains événements mondiaux", qualifiant cela de "simple stratagème visant à détourner l’attention de ses propres manquements et échecs".

Le journal Australian Financial Review a rapporté que le projet se poursuivrait sans le nom de Trump et a cité M. Young niant tout manquement à ses obligations.

Altus avait proposé un "hôtel-resort six étoiles", 270 appartements, des boutiques, un club de plage et une piscine, avec des appartements dont le prix de départ serait probablement de 5 millions de dollars australiens (3,62 millions de dollars).

Certains habitants de Gold Coast s’étaient opposés à la tour en lançant une pétition en ligne qui a recueilli plus de 140 000 signatures. La page indiquait qu’ils étaient "profondément mal à l’aise avec la marque Trump et ce qu’elle représente".

(1 $ = 1,3820 dollars australiens)