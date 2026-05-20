La transition vers l'IA oblige à repenser les compétences dans les pôles technologiques indiens, déclare une cadre de Kimberly-Clark

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Savyata Mishra et Praveen Paramasivam

L'IA est en train de redéfinir le recrutement et les fonctions professionnelles dans les centres offshore en plein essor de l'Inde, les entreprises accordant moins d'importance au codage et davantage aux compétences métier et produit, a déclaré une cadre supérieure de Kimberly-Clark KMB.O .

Le fabricant américain de biens de consommation recherche de plus en plus des employés capables d’appliquer la technologie à des problèmes commerciaux plutôt que d’écrire du code, à mesure que les outils d’automatisation commencent à prendre en charge les tâches de programmation courantes, a déclaré Deena Dayalan, responsable mondiale des opérations numériques et de la transformation cloud, lors du sommet Reuters à Bengaluru.

Le codage seul ne suffira pas, a déclaré Mme Dayalan, ajoutant que les employés doivent désormais posséder une expertise dans des domaines tels que les chaînes d’approvisionnement ou la vente au détail, en plus de connaissances de base en IA.

« La plupart des tâches de codage sont confiées à des prestataires tiers. Nous avons besoin d’ingénieurs produit capables de travailler avec eux et d’essayer d’appliquer la technologie pour obtenir une meilleure solution », a déclaré Mme Dayalan, qui est également responsable du site indien de Kimberly-Clark.

Cette évolution intervient alors que les centres de compétences mondiaux (GCC) en Inde remontent la chaîne de valeur, passant du soutien administratif à des rôles d’ingénierie, de données et de produit, ce qui crée une demande pour des talents plus spécialisés, même si certains postes de débutants sont sous pression.

Mme Dayalan a indiqué que les entreprises se concentrent sur le recrutement de travailleurs expérimentés, généralement ayant plus de quatre ans d’expérience, tandis que les postes de débutants pourraient se réduire à mesure que les outils d’IA automatisent les tâches de base.

Parallèlement, les entreprises recyclent leurs employés actuels: Kimberly-Clark, par exemple, déploie des initiatives de formation à l'IA à l'échelle de l'entreprise afin de développer les compétences de l'ensemble de son personnel.

Ces changements modifient également les pratiques de recrutement, les entreprises privilégiant les compétences « indispensables » et la capacité d'apprentissage plutôt que des descriptions de poste rigides, a-t-elle ajouté.

L'Inde produit environ 1,5 million de diplômés en ingénierie chaque année, mais Mme Dayalan a déclaré qu'une collaboration plus étroite entre l'industrie et les universités serait essentielle pour garantir que les diplômés soient dotés à la fois de compétences techniques et de connaissances du domaine pour les postes émergents.

« Un minimum de connaissances du domaine est indispensable. Un ingénieur sans expérience ne sera d’aucune utilité, en particulier pour les GCC », a-t-elle déclaré.