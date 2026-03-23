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La tour de contrôle de l'aéroport de Newark a été évacuée à la suite d'une odeur de brûlé, selon la FAA
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Élargissement de la distribution)

La tour de contrôle de l'aéroport de Newark, dans la banlieue de New York, a été temporairement évacuée et les autorités ont ordonné un arrêt au sol lundi matin, suite à une odeur de brûlé, a indiqué la FAA (Agence fédérale de l'aviation civile).

"Les arrivées et les départs sont temporairement interrompus à l'aéroport international de Newark Liberty dans le New Jersey après que les contrôleurs aériens ont évacué la tour en raison d'une odeur de brûlé provenant d'un ascenseur", a déclaré la FAA.

Cette interruption du trafic à l'aéroport très fréquenté est survenue vers 7h30 du matin. Les contrôleurs ont regagné leurs postes et l'arrêt au sol a été levé environ une demi-heure plus tard.

L'incident est survenu le lendemain matin de la collision entre un avion d'Air Canada Express AC.TO et un camion de pompiers lors de l'atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York, tuant les deux pilotes, blessant des dizaines de personnes et entraînant la fermeture de l'aéroport, selon les autorités.

L'aviation américaine est confrontée à une pénurie chronique de contrôleurs aériens et à une pénurie distincte d'agents de l'Administration de la sécurité des transports en raison de la fermeture partielle du gouvernement, qui a entraîné des retards, de longues files d'attente pour les contrôles de sécurité et des préoccupations accrues en matière de sécurité dans tous les aéroports du pays.

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