La thérapie génique de Regenxbio pour la maladie de Duchenne montre une amélioration de la fonction musculaire lors d'un essai clinique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

Regenxbio RGNX.O a déclaré mercredi que les données intermédiaires d'une étude de stade précoce à moyen de sa thérapie génique expérimentale chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne montraient une amélioration continue de la fonction musculaire et un profil d'innocuité sans faille.

La société a testé le traitement, appelé RGX-202, chez des garçons âgés de 1 à 12 ans.

La société a déclaré que les enfants qui ont reçu le traitement ont montré de meilleures performances à un an dans les tests standard utilisés pour suivre la rapidité de la progression de la dystrophie musculaire de Duchenne, tels que la vitesse à laquelle ils peuvent se lever ou monter des escaliers.