 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La thérapie génique de Regenxbio pour la maladie de Duchenne montre une amélioration de la fonction musculaire lors d'un essai clinique
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

Regenxbio RGNX.O a déclaré mercredi que les données intermédiaires d'une étude de stade précoce à moyen de sa thérapie génique expérimentale chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne montraient une amélioration continue de la fonction musculaire et un profil d'innocuité sans faille.

La société a testé le traitement, appelé RGX-202, chez des garçons âgés de 1 à 12 ans.

La société a déclaré que les enfants qui ont reçu le traitement ont montré de meilleures performances à un an dans les tests standard utilisés pour suivre la rapidité de la progression de la dystrophie musculaire de Duchenne, tels que la vitesse à laquelle ils peuvent se lever ou monter des escaliers.

Valeurs associées

REGENXBIO
9,3750 USD NASDAQ -5,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank