La thérapie de Regeneron pour les troubles immunitaires améliore les fonctions quotidiennes lors d'un essai

Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a déclaré mardi que sa thérapie expérimentale avait atteint l'objectif principal du stade avancé, à savoir aider les patients atteints d'une maladie immunitaire rare à améliorer de manière significative leurs fonctions quotidiennes, telles que parler et manger.

La thérapie, le cemdisiran, était testée chez des adultes atteints de myasthénie grave généralisée, une maladie dans laquelle le corps s'attaque lui-même, affaiblissant les muscles squelettiques, en particulier ceux qui contrôlent les yeux, la bouche, la gorge et les membres.

Le cemdisiran, injecté sous la peau, inhibe l'activité de la protéine C5, qui déclenche la réponse immunitaire de l'organisme.

Les patients sous cemdisiran ont montré une réduction de 74 % des niveaux de C5 dans l'essai de 24 semaines après ajustement pour le placebo, tel que mesuré sur une échelle couramment utilisée de l'impact sur les activités quotidiennes.

La réduction était de près de 99 % lorsque le cemdisiran était associé au Veopoz, le médicament de Regeneron, a indiqué la société.

Le médicament pozelimab, connu sous le nom de Veopoz, a été approuvé pour traiter un autre trouble immunitaire, le Chaple, dans lequel les patients ont un gène CD55 muté qui interfère avec le mécanisme de destruction des microbes par l'organisme.

Selon Regeneron, le cemdisiran seul a donné des résultats légèrement meilleurs que l'association, notamment en termes d'amélioration des activités quotidiennes, sur la base de mesures spécifiques à la maladie.

L'entreprise prévoit de soumettre une demande de mise sur le marché au début de l'année 2026 auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour cette thérapie.

Les actions du fabricant de médicaments basé à Tarrytown, New York, étaient en hausse de près de 2 % à 583,34 $ dans un marché plus large largement stable à la mi-journée.

Tyler Van Buren, analyste chez TD Cowen, a déclaré que les données et la possibilité d'administrer la thérapie à domicile la rendent plus attrayante et plus pratique pour les patients, par rapport aux traitements intraveineux hebdomadaires qui nécessitent l'intervention d'un médecin.

La thérapie a montré un meilleur contrôle des symptômes que les inhibiteurs de C5 existants, a-t-il ajouté, estimant à plus de 2 milliards de dollars les opportunités de marché.

Les traitements actuellement approuvés pour cette maladie comprennent Imaavy de Johnson & Johnson JNJ.N et Soliris d'AstraZeneca AZN.L , qui nécessitent généralement la supervision d'un médecin. Vyvgart Hytrulo d'Argenx SE

ARGX.BR est approuvé en tant qu'injection auto-administrée sous la peau une fois toutes les quatre semaines.

La thérapie pourrait potentiellement être auto-injectée une fois tous les trois mois, a déclaré Andres Sirulnik, responsable du développement clinique de Regeneron pour l'hématologie.

L'entreprise teste également le cemdisiran et le pozelimab dans des essais distincts de phase avancée pour des troubles immunitaires tels que l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, une maladie rare du sang, et la perte de vision due à une maladie appelée atrophie géographique.