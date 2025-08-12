 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La thérapie combinée de Pfizer améliore la survie dans un essai sur le cancer de la vessie
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 11:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a déclaré mardi que son médicament contre le cancer Padcev, en association avec le Keytruda de Merck MRK.N , améliorait de manière significative les taux de survie chez les patients atteints d'un cancer de la vessie invasif lorsqu'il est administré avant et après une intervention chirurgicale.

Les résultats intermédiaires d'un essai de phase avancée en cours de la thérapie combinée ont montré une amélioration significative de la survie sans événement - qui mesure la durée pendant laquelle un patient reste à l'abri d'une récidive de la maladie - et de la survie globale par rapport à la chirurgie seule, a déclaré l'entreprise.

"Ces derniers résultats soulignent le potentiel de changement de pratique de cette association dans les stades précoces du cancer de la vessie, où elle peut améliorer les résultats pour encore plus de patients", a déclaré Johanna Bendell, responsable du développement en oncologie chez Pfizer.

Dans le cas du cancer de la vessie invasif, la tumeur s'étend au-delà de la paroi interne et pénètre dans la paroi musculaire de l'organe. Il représente environ 25 % de tous les cancers de la vessie nouvellement diagnostiqués et constitue une forme particulièrement agressive avec un risque élevé de propagation, selon les National Institutes of Health.

Pfizer a déclaré qu'il prévoyait de discuter des résultats de l'essai avec les autorités sanitaires internationales en vue d'un éventuel dépôt de dossier réglementaire.

La thérapie combinée s'appuie sur des traitements anti-PD-1 qui bloquent la protéine PD-1 pour aider le système immunitaire à combattre le cancer, alors que Padcev, un anticorps conjugué à un médicament, cible des cellules cancéreuses spécifiques sans endommager les cellules saines.

Padcev, co-développé avec la société japonaise Astellas

4503.T , a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine en 2019 pour traiter les patients atteints d'une forme de cancer de la vessie appelée cancer urothélial métastatique.

Le médicament a rapporté 1,59 milliard de dollars de ventes l'année dernière, contribuant à environ 2 % du chiffre d'affaires total de Pfizer.

