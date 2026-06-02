La thérapie cellulaire expérimentale de Legend semble prometteuse chez les patients atteints d'un cancer du sang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des données boursières au paragraphe 1 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 5)

La thérapie expérimentale de Legend Biotech LEGN.O a montré de premiers signes indiquant que son approche consistant à générer des cellules combattant la maladie au sein même des patients pourrait fonctionner pour un type de cancer du sang, ce qui a fait grimper le cours de l'action de la société de près de 30 %.

Contrairement aux thérapies CAR-T traditionnelles qui nécessitent l'extraction, la modification et la réinjection des cellules immunitaires du patient, Legend vise à les générer à l'intérieur du corps à l'aide de sa thérapie in vivo à double ciblage, le LB2501.

Dans les données très attendues de l'essai de phase précoce publiées mardi, 12 patients atteints d'un lymphome non hodgkinien à cellules B récidivant ou réfractaire ont été traités à deux niveaux de dose au 1er avril.

Dans la cohorte recevant la dose la plus élevée, les données préliminaires ont montré que les six patients avaient répondu au traitement, dont cinq par une réponse complète.

Ces données indiquent "un profil potentiellement le meilleur de sa catégorie dans le domaine des CAR-T in vivo et le meilleur profil pour le LNH", a déclaré Kostas Biliouris, analyste chez Oppenheimer, ajoutant que cela renforçait les chances d'acquisition de Legend.

Plusieurs sociétés pharmaceutiques, dont AstraZeneca

AZN.L et Eli Lilly LLY.N , ont récemment conclu des accords dans le domaine des CAR-T in vivo.

Le LB2501 est conçu pour générer des cellules CAR-T directement chez le patient par une seule perfusion directe, éliminant ainsi le besoin d’ingénierie et de fabrication de cellules ex vivo.

"En générant des cellules CAR-T directement chez le patient, cette approche a le potentiel de simplifier l'administration du traitement et d'élargir l'accès aux patients qui ne pourraient pas bénéficier des thérapies traditionnelles à base de cellules CAR-T", a déclaré le directeur général Ying Huang.

Bien qu’un suivi plus long soit nécessaire , les données soulignent le potentiel du LB2501 en tant qu’immunothérapie "prête à l’emploi", évolutive et facilement accessible pour les tumeurs malignes à cellules B, a déclaré Legend.

Elle n'a pas fourni de détails supplémentaires sur les doses et a indiqué que d'autres données seraient communiquées lors d'un congrès médical plus tard ce mois-ci.

La société a indiqué qu'aucune toxicité limitant la dose, aucun événement indésirable grave ni aucun cas mortel n'avaient été signalés. Des réactions liées à la perfusion sont survenues chez neuf patients, mais elles se sont résolues en un délai médian de deux jours, a-t-elle précisé.