La Thaïlande lève l'état d'urgence destiné à stopper les manifestations

BANGKOK, 22 octobre (Reuters) - Le gouvernement thaïlandais a indiqué jeudi avoir ordonné la levée de l'état d'urgence qui avait été imposé la semaine passée dans l'objectif de mettre fin à plusieurs mois de manifestations contre le Premier ministre Prayuth Chan-ocha et la monarchie. Dans un communiqué, il a précisé que les restrictions sur les rassemblements - qui ont provoqué des manifestations encore plus importantes - allaient être levées à 05h00 GMT. (Panarat Thepgumpanat; version française Jean Terzian)

