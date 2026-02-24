La tempête paralyse les voyages, entraînant plus de 8 000 perturbations de vols aux États-Unis

par David Shepardson et Allison Lampert

Les compagnies aériennesaméricaines s'apprêtent à ajouter des vols mardi, même si elles se débattent avec des milliers de vols supprimés au lendemain d'une puissante tempête hivernale dans le nord-est qui a entraîné plus de 8 000 annulations et retards.

La tempête a recouvert une partie du nord-est des États-Unis, fermant des routes et annulant des écoles.

Les annulations ayant frustré les voyageurs lundi soir, les transporteurs américains, dont United Airlines UAL.O , ont indiqué qu'ils prévoyaient d'intensifier leurs activités mardi, tout en soulignant que les conditions restaient difficiles.

Mardi, 7 % des vols américains devraient être annulés, contre un peu plus de 19 % lundi, selon les données de la société d'analyse Cirium en fin d'après-midi. Une journée typique sur le marché intérieur américain compte 1 % d'annulations.

Southwest Airlines LUV.N a déclaré que son plan "est en bonne voie pour commencer à augmenter les opérations demain, si les conditions nous permettent de le faire en toute sécurité"

Le transporteur à bas prix basé à Dallas a annulé environ 7 % de ses vols lundi. C'est moins que ses rivaux en raison de l'exposition limitée du transporteur au nord-est.

American Airlines AAL.O a déclaré qu'elle avait pu reprendre ses activités à Washington Reagan National et à Philadelphie.

Delta DAL.N et American ont toutes deux déclaré qu'elles prévoyaient de reprendre leurs activités aux aéroports LaGuardia et JFK de New York, ainsi qu'à Boston, mardi en fin de matinée. Delta prévoit également de reprendre ses vols à Newark mardi. JetBlue JBLU.O a été particulièrement touchée, annulant environ 80 % de ses vols en raison de la tempête lundi, selon les données de FlightAware. La compagnie aérienne a déclaré avoir annulé au total 1 600 vols jusqu'à mercredi.

La compagnie ferroviaire américaine Amtrak a annulé des dizaines de trains entre New York et Boston et sur d'autres itinéraires dans le nord-est. En raison des importantes chutes de neige, plusieurs États ont ordonné aux automobilistes de ne pas circuler sur les routes pour les déplacements non essentiels pendant de longues périodes.

American, Delta et United ont annulé environ 20 % de leurs vols lundi. Le blizzard a laissé tomber plus de deux pieds et demi de neige (76,2 cm) sur certaines parties du nord-est des États-Unis.