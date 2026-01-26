La tempête hivernale perturbe les déplacements aux États-Unis et entraîne des annulations massives de vols

3 800 vols annulés, 1 000 retardés en raison de la tempête

American Airlines en tête des perturbations de vols

La FAA met en garde contre d'éventuels arrêts au sol dans les principaux aéroports

Une puissante tempête hivernale balayant une grande partie des États-Unis a contraint les compagnies aériennes à annuler des milliers de vols et à en retarder des centaines lundi, alors que des pluies verglaçantes et de fortes chutes de neige ont perturbé les déplacements et entravé les réseaux de transport.

Environ 3 800 vols ont été annulés et plus de 1 000 ont été retardés au début de la journée de lundi, selon le site web de suivi des vols FlightAware, après plus de 11 000 annulations signalées dimanche.

Le nombre d'annulations et de retards devrait augmenter au fil de la journée.

Une dépression au sud de la Nouvelle-Angleterre devrait se déplacer vers l'est au-dessus de l'Atlantique lundi, apportant de fortes chutes de neige dans certaines parties du nord-est et des pluies verglaçantes dans certaines parties du centre du littoral atlantique, a indiqué le service météorologique national américain (National Weather Service).

La neige est également attendue le long de la région des Appalaches, tandis que la pluie s'étendra le long de la côte sud-est alors qu'un front froid se déplace au large, a déclaré l'agence.

American Airlines AAL.O est à l'origine du plus grand nombre de perturbations lundi, avec plus de 600 vols annulés et environ 135 retardés, suivie par Republic Airways, JetBlue Airways JBLU.O et Delta Air Lines DAL.N .

Les actions d'American Airlines, de Delta Air et de United Airlines UAL.O ont chuté de près de 1 % chacune dans les échanges avant bourse.

Les perturbations ont également laissé des milliers de plans de voyage dans l'incertitude. Les passagers ont inondé les transporteurs de questions sur les plateformes de médias sociaux telles que X pour obtenir des éclaircissements sur les horaires des vols.

D'AUTRES PERTURBATIONS SONT À PRÉVOIR

L'Administration fédérale de l'aviation a indiqué dans un avis que les contraintes météorologiques, notamment la neige, la pluie verglaçante et la faible visibilité, affectaient les principales plates-formes telles que Boston et l'espace aérien de la région de New York.

L'agence a indiqué que des arrêts au sol et des programmes de retard pourraient être imposés tout au long de l'après-midi dans des aéroports tels que LaGuardia, John F. Kennedy International, Philadelphia International, Newark Liberty International et Washington Dulles International si les conditions s'aggravaient.

Les principales compagnies aériennes américaines ont mis en place des exemptions de frais de voyage et des options de report flexibles pour aider les passagers dont les plans de voyage ont été perturbés par les annulations.

Les opérations des compagnies aériennes sont fortement interconnectées, ce qui signifie que les annulations peuvent laisser les avions et les équipages hors de position, compliquant ainsi les efforts pour rétablir les horaires de vol normaux.

Les opérations internationales ont également été affectées par les conditions météorologiques extrêmes. La compagnie néerlandaise KLM a indiqué que certains de ses vols à destination des États-Unis avaient été perturbés au cours du week-end, mais a ajouté que tous les services à destination du pays devraient fonctionner normalement lundi.

ROUTES DÉFONCÉES, DES MILLIERS DE PERSONNES PRIVÉES D'ÉLECTRICITÉ

La tempête a également entravé les déplacements routiers. L'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a prévenu que les conditions de conduite pourraient devenir dangereuses à mesure que le blizzard, les vents violents et le verglas s'étendent.

Pendant ce temps, des centaines de milliers de clients dans plusieurs États américains, du Tennessee aux Carolines, ont signalé des coupures de courant, le Tennessee étant le plus touché.

Plus de 820 000 clients étaient privés d'électricité lundi à l'aube, selon les données de PowerOutage.us.