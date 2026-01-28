La tempête hivernale devrait entraîner des milliards de dollars de pertes assurées, selon les estimations d'UBS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'importante tempête hivernale qui a frappé les États-Unis ces derniers jours devrait entraîner des milliards de dollars de pertes assurées, ont indiqué les analystes de la maison de courtage UBS dans une note.

Cette violente tempête a laissé une grande partie du centre et de l'est des États-Unis en proie à la neige, à la glace et à des températures inférieures au point de congélation. Selon les autorités locales et les médias, au moins 38 personnes étaient décédées dans 14 États mardi.

La tempête a commencé à prendre de l'ampleur vendredi, la neige bloquant le trafic routier et entraînant de nombreuses annulations de vols et des coupures d'électricité. Elle s'est calmée lundi, mais a laissé derrière elle un froid glacial qui devrait perdurer.

"Pour les assureurs, il y aura probablement des pertes assurées significatives pour les biens commerciaux et les polices d'assurance multirisques, les polices d'assurance habitation et l'assurance automobile", ont écrit les analystes d'UBS en début de semaine.

La société de courtage a ajouté que la tempête de l'hiver 2021 était l'événement comparable le plus proche, qui a entraîné des pertes catastrophiques de 15 à 20 milliards de dollars pour le secteur de l'assurance.

Les pertes dues aux catastrophes se sont intensifiées ces dernières années, ce qui a considérablement réduit les bénéfices de l'ensemble du secteur, en raison des paiements substantiels liés à l'étendue des dommages matériels, des interruptions d'activité et des demandes d'indemnisation au titre de la responsabilité civile.

Il faut souvent des semaines après de tels événements pour arriver à un chiffre plus précis des pertes assurées, car les demandes d'indemnisation sont déposées et évaluées.

UBS a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la plus grande partie des pertes assurées à la suite de la dernière tempête provienne de l'assurance des biens commerciaux, suivie par l'assurance habitation et l'assurance automobile personnelle.

Les sinistres liés aux biens commerciaux surviennent généralement lorsque le froid extrême endommage les bâtiments et perturbe les activités, notamment par le gel des canalisations, les dommages aux toits et les pannes d'électricité prolongées. Les sinistres automobiles augmentent également lorsque les routes verglacées et la mauvaise visibilité entraînent des accidents et des dommages aux véhicules.