La technologie et les banques font rebondir Wall Street, l'or s'affaiblit à cause de l'Iran et de bonnes données sur l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le bénéfice record de TSMC stimule le secteur technologique

*

BlackRock, Goldman Sachs et Morgan Stanley en hausse grâce à leurs bénéfices

*

Le pétrole interrompt sa tendance à la hausse alors que Trump modère son message sur l'Iran

*

L'or recule par rapport à ses récents sommets

*

La bonne surprise de l'emploi stimule le dollar

(Mise à jour des prix à 15h03 ET) par Isla Binnie et Amanda Cooper

Les résultats positifs du fabricant de puces TSMC 2330.TW et des principales banques ont fait rebondir Wall Street après deux jours de pertes mardi, tandis que l'or a reculé par rapport à ses récents sommets, les données sur le chômage américain ayant stimulé le dollar et le président Donald Trump ayant modéré son message sur la répression meurtrière des manifestations en Iran.

La société taïwanaise TSMC 2330.TW , le plus grand producteur mondial de puces d'intelligence artificielle, a enregistré un bond spectaculaire de 35 % de son bénéfice au quatrième trimestre, entraînant unehausse de 5 % de ses actions cotées en bourse aux États-Unis.

Les sociétés financières se sont jointes à la fête des bénéfices. Les investisseurs ont récompensé BlackRock

BK.N pour avoirdépassé les prévisions des analystes, avec une hausse de 6 % du prix de l'action du leader mondial de la gestion d'actifs.

Goldman Sachs a gagné 5 % et Morgan Stanley , une autre banque d'investissement, a progressé de 6 % après avoir annoncé une hausse de ses bénéfices trimestriels, grâce à une activité intense de transactions.

Les investisseurs craignaient que les valorisations des entreprises technologiques "n'aillent un peu trop loin", a déclaré Alan Lancz, président d'Alan B. Lancz & Associates Inc, une société de conseil en investissement basée à Toledo, dans l'Ohio. "Les nouvelles de Taiwan Semiconductor ont en quelque sorte annihilé ces craintes ce matin

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 0,26%, pour terminer à 6 944,57 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 0,25%, pour clôturer à 23 530,02. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,60%, à 49 446,23 points.

"Nous sommes au tout début de la saison des résultats et jusqu'à présent tout va bien", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

La marée technologique a porté le fabricant néerlandais d'équipements pour puces ASML ASML.AS , l'un des principaux clients de TSMC, ce qui a poussé les actions européennes

.STOXX vers des niveaux record.

LE RISQUE IMMÉDIAT S'ATTÉNUE

Les prix du pétrole se sont établis en baisse de 4 %, brisant une série de gains de cinq jours déclenchée par la menace de Trump d'intervenir en Iran, membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.

"Alors que la situation reste fragile, la prime de risque immédiate s'est adoucie, mais il est peu probable qu'elle disparaisse compte tenu du risque continu de perturbation", a déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont établis en baisse de 2,76 dollars, soit 4,15 %, à 63,76 dollars le baril. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a perdu 2,83 dollars, soit 4,56%, à 59,19 dollars.

L'or, qui sert de valeur refuge en cas d'incertitude géopolitique et économique, ainsi que dans des environnements de faibles taux d'intérêt, a baissé.

Son prix XAU= a baissé de 0,15 % à 4 613,37 dollars l'once, un jour après avoir atteint un record de 4 642,72 dollars.

Dans une interview avec Reuters mercredi, Trump a abordé la poursuite par son administration du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui a été une autre source de consternation pour les investisseurs.

Trump a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de renvoyer Powell, qui fait l'objet d'une enquête criminelle du ministère de la Justice.

"Pour l'instant, nous sommes (dans) un peu en attente avec lui, et nous allons déterminer ce qu'il faut faire. Mais je ne peux pas en parler. C'est trop tôt. Trop tôt", a déclaré M. Trump.

LA SURPRISE DE L'EMPLOI STIMULE LE DOLLAR

Le dollar a atteint son plus haut niveau en six semaines après que le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué de manière inattendue la semaine dernière, renforçant ainsi les attentes de la Réserve fédérale qui maintiendra ses taux d'intérêt inchangés pendant plusieurs mois.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a atteint 99,49, son plus haut niveau depuis le 2 décembre. L'euro

EUR= a atteint jusqu'à 1,1592 dollar, son plus bas niveau depuis le 2 décembre.

L'indice a été vu pour la dernière fois 0,24% plus haut à 99,32, avec l'euro EUR= en baisse de 0,24% à 1,1614 $.

Les rapports sur l'industrie manufacturière dans l'État de New York et dans la région Mid-Atlantic ont également été plus élevés que prévu.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont été majoritairement plus élevés après la vague de données.

Le rendement des obligations de référence à 10 ans

US10YT=RR était de 4,162%, contre 4,14% mercredi dernier.

Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré que la banque centrale américaine devrait se concentrer sur la réduction de l'inflation, car il existe de nombreuses preuves de la stabilité du marché de l'emploi.

Le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, a déclaré que l'inflation était "trop élevée", tandis que la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré que les données économiques à venir semblent prometteuses malgré les incertitudes et les risques persistants pour les mandats de la Fed en matière d'inflation et d'emploi.