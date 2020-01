La technologie de Genomic Vision sera testée par le NIST (US Gaithersburg) pour établir des méthodes standard dans le cadre de l'enregistrement par la FDA des produits basés sur l'édition du génome

La technologie de peignage moléculaire est actuellement utilisée pour étudier la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce du cancer et le diagnostic des maladies génétiques. Depuis mars 2019, Genomic Vision fait partie du Consortium sur l'Edition du Génome organisé par le NIST. L'objectif de celui-ci est de répondre aux besoins pré-concurrentiels d'outils de mesure qui pourraient éventuellement aider à accélérer le processus de mise sur le marché des produits d'édition du génome. Le Consortium compte actuellement 33 membres officiels et trois groupes de travail. Genomic Vision participe au premier groupe de travail, appelé " « Spécificité », qui vise à qualifier les essais génomiques utilisés pour évaluer les produits d'édition du génome, et à concevoir les outils de contrôle permettant d'accroître la confiance dans l'édition du génome.