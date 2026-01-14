La tech, une inarrêtable ascension outre-Atlantique grâce à l'IA et un début de rétablissement en Europe, Micron est notre favorite

Micron Technology (Crédits: Adobe Stock)

Des progressions spectaculaires, à commencer par celle de l'américain Micron Technology, ont été enregistrées en 2025 dans le secteur des équipementiers technologiques. L'année n'a, au contraire, pas été tendre avec les acteurs européens, peu nombreux à tirer leur épingle du jeu.

L'industrie des semi-conducteurs n'a pas vécu l'année2025 de la même manière des deux côtés de l'Atlantique. Quand les valeurs américaines ont continué de profiter du momentum de l'intelligence artificielle (IA), leurs homologues européennes ont encore cédé du terrain -mais dans de moindres proportions que l'an dernier. Ainsi,Nvidia,Broadcomet AMD ont respectivement gagné 39%, 49% et 77%.Micron Technologyressort comme le grand gagnant (+239%), ses puces de mémoire étant complémentaires des processeurs graphiques utilisés dans l'IA.

Dans le même temps,STMicroelectronicset ASM International ont cédé 7%. Grâce à son avance technologique, ASML Holding est encore une fois l'un des rares groupes à tirer son épingle du jeu sur le Vieux Continent (+36%). Mais la situation devrait s'améliorer dans les prochains mois, alors que le secteur y aurait touché l'an dernier le point bas de son cycle. Signe de la confiance retrouvée des investisseurs, le cours d'Infineon est bien orienté depuis l'été et a terminé l'année en hausse de 20%.

La demande en puces devrait repartir en 2026

Dans le club select des Sept Magnifiques,Appleest, une fois de plus, en bas de classement en matière de performance boursière en2025 (+8,6%). Le géant de Cupertino a connu des hauts, comme le lancement réussi de l'iPhone17, mais aussi des bas, avec son retard manifeste dans l'IA -la version améliorée de son assistant personnel Siri doit sortir début2026- et une vague de départs dans son état-major. Des bruits de couloir disent que le prochain pourrait être le PDG, Tim Cook. Un nom circule déjà pour le remplacer: John Ternus, l'actuel vice-président senior de l'ingénierie produit.

Chez Nokia, l'arrivée, en février, de l'américain Justin Hotard, venu de chez Intel, a acté le virage vers l'IA. Le 29octobre, le titre de l'équipementier télécoms finlandais a touché un plus-haut de l'année à 6,65€, grâce à son partenariat stratégique avec Nvidia, qui s'est d'ailleurs invité au capital à hauteur de 2,9%. Mêmes causes, mêmes conséquences, l'américain Cisco Systems a été porté par la demande en infrastructures IA, notamment de la part des hyperscalers. Montée à 80,8$, le 10décembre 2025, l'action s'est arrêtée à 2$ de son record, de 82$, atteint en mars2000.

De leurs propres dires, les fabricants de semi-conducteurs européens voient leur activité repartir. Les analystes constatent une résorption progressive des stocks des clients. De leur côté, les acteurs américains assurent que l'intérêt pour l'IA, sur laquelle ils continuent de miser gros, est intact. L'évolution des situations géopolitique et commerciale aura, bien sûr, un effet important pour toutes les valeurs du compartiment.

Complémentaires aux processeurs graphiques dans les usages d'IA, les puces de mémoire à haute bande passante sont très recherchées. Le fabricant Micron Technology est le premier bénéficiaire de cette tendance. Nous sommes acheteurs avec un objectif de cours de 390 dollars.