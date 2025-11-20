La "tech" rebondit avec les résultats de Nvidia, la peur d'une bulle IA s'apaise

Les actions du secteur technologique rebondissent ce jeudi après que les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O ont montré que la demande liée à l'intelligence artificielle (IA) reste forte, atténuant certaines inquiétudes concernant une éventuelle bulle dans le secteur.

L'action Nvidia grimpe de 5% à 196,53 dollars dans les échanges en avant-Bourse, ce qui devrait ajouter environ 243 milliards de dollars (210,90 milliards d'euros) à sa capitalisation boursière, soit plus que la valeur totale d'entreprises telles que PepsiCo PEP.O et Goldman Sachs

GS.N , si ce gain se confirme à l'ouverture de la séance.

L'optimisme autour de Nvidia stimule les valeurs technologiques à travers le monde, les actions des fabricants américains de puces Advanced Micro Devices <AMD. O> et Intel

INTC.O gagnant respectivement environ 5% et 2% en avant-Bourse, tandis qu'Arm Holdings ARM.O , Micron Technology

MU.O et Broadcom AVGO.O progressent entre 1% et 3%.

Le secteur technologique européen .SX8P prend 0,85%, ASML

ASML.AS gagnant 1,3%, ASM International ASMI.AS 1,74% et BE Semi BESI.AS 1,90% à Amsterdam.

Il suit la tendance des Bourses asiatiques, du Japon à Taïwan en passant par la Corée du Sud, qui ont vu leurs principales valeurs technologiques progresser jeudi. TSMC

2330.TW , l'un des principaux fournisseurs de Nvidia, a gagné 4,30%, tandis que SK Hynix 000660.KS a pris 1,60%, Samsung Electronics 005930.KS 4,25% et Tokyo Electron 8035.T 5,31%.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang a écarté mercredi soir les craintes d'une bulle, qualifiant la demande d'"incroyable" et soulignant que les commandes s'étendent jusqu'en 2026, ce qui a rassuré le secteur, même si des doutes persistent quant aux risques que les investissements colossaux ne portent pas leurs fruits.

"Nous constatons quelque chose de très différent d'un cycle de 'hype' éphémère", a-t-il déclaré, soulignant la profonde intégration de Nvidia dans le cloud, l'entreprise et l'informatique de pointe.

"Alors que les inquiétudes allaient bon train à l'approche de la publication de ces résultats, Nvidia a non seulement présenté des résultats et des prévisions solides, mais a également dépassé les attentes et revu ses prévisions à la hausse, ce qui est encore plus impressionnant que ce que la plupart des observateurs avaient prévu", déclarent les analystes de J.P.Morgan.

Le géant de l'IA a progressé d'environ 39% depuis le début de l'année, avec une flambée de plus de 1.190% au cours des trois dernières années.

Nvidia est ainsi devenu fin octobre la première entreprise cotée au monde à franchir la barre des 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, consolidant ainsi son statut de figure de proue de la révolution de l'IA.

Ses résultats marquent par ailleurs leur première accélération en sept trimestres, grâce à la forte augmentation des ventes aux centres de données. Les prévisions de chiffre d'affaires ont dépassé les estimations et les marges devraient se maintenir autour de 75% jusqu'à l'exercice 2027.

"Les résultats supérieurs à tous les niveaux de Nvidia montrent que le boom de l'IA est loin d'être terminé", note Bob O'Donnell, analyste chez Technalysis Research, qui souligne que la demande reste supérieure à l'offre et que les fabricants d'hyper-scaleurs et de serveurs achètent de manière agressive.

(Rédigé par Rae Wee à Singapour et Rashika Singh à Bangalore; version française Diana Mandiá; édité par Augustin Turpin)