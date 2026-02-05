La tech devrait encore plomber Wall Street après Alphabet et Qualcomm
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 15:01
A environ une demi-heure de la cloche d'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 s'inscrivent en retraits respectifs de 0,6% et de 0,8%, préfigurant donc une poursuite du recul de ces deux indices.
A la clôture d'hier, si le Dow Jones a progressé de 0,53% à 49 501,3 points, le S&P 500 a cédé 0,51% à 6 882,7 points et le Nasdaq 100 a chuté de 1,77% pour terminer à 24 891,2 points.
Dans le cadre de sa publication trimestrielle, Alphabet a indiqué prévoir d'investir entre 175 et 185 milliards de dollars en 2026, un niveau bien supérieur aux attentes du marché, qui anticipait en moyenne 115,3 MdsUSD.
Cette annonce, accueillie froidement par les investisseurs au vu des transactions hors séance, témoigne de la volonté de la maison mère de Google et de YouTube de consolider sa position dans la course mondiale à l'intelligence artificielle.
De son côté, Qualcomm a certes publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais a déçu les investisseurs par des prévisions revues à la baisse pour le trimestre en cours, en raison de la pénurie mondiale de mémoire.
Parmi les publications de la matinée, le fournisseur de gaz industriels Linde a dévoilé un BPA ajusté en hausse de 6% à 4,20 dollars au titre des trois derniers mois de 2025, à peu près conforme au consensus.
Pour sa part, le laboratoire pharmaceutique Bristol-Myers Squibb a publié un BPA ajusté en recul de 25% à 1,26 dollar au titre du 4e trimestre 2025, un niveau toutefois supérieur de 2% à l'estimation moyenne des analystes.
Au chapitre de statistiques du jour, les inscriptions aux allocations chômage se sont établies à 231 000 la semaine dernière, soit une progression de 22 000 par rapport à la semaine précédente, d'après le Département du Travail.
De plus, selon le dernier rapport de Challenger, Gray & Christmas, le nombre de licenciements prévus par les entreprises américaines s'est élevé à 108 435 le mois dernier, le chiffre le plus élevé observé pour un mois de janvier depuis 2009.
A propos d'emploi, il est à noter que le Département du Travail a repoussé au 11 février la parution de son rapport sur l'emploi pour janvier (initialement prévu demain), en raison du "shutdown" qui a affecté l'administration ces derniers jours.
0 commentaire
