La tech américaine américaine porte Wall Street à l'ouverture

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

La Bourse de New York a ouvert globalement en hausse mercredi, soutenue par de bonnes nouvelles pour le secteur technologique américain, les inquiétudes commerciales étant pour le moment reléguées au second plan.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - prenait 0,86% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,42%. Le Dow Jones était proche de l'équilibre (-0,07%).

Nasdaq