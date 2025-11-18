La Syrie signe un accord de coopération gazière avec ConocoPhillips et Novaterra

(Ajoute des détails au paragraphe 3, et le contexte aux paragraphes 4-6)

La Syrian Petroleum Company, la société américaine ConocoPhillips COP.N et Novaterra ont signé un protocole d'accord pour étendre leur coopération dans le secteur du gaz naturel, a déclaré mardi le ministère syrien de l'énergie.

En raison de la destruction des infrastructures énergétiques au cours des 14 années de guerre civile, la Syrie ne produit aujourd'hui qu'une fraction de l'électricité dont elle a besoin, bien que l'approvisionnement en électricité se soit considérablement amélioré ces derniers mois grâce au gaz provenant de l'Azerbaïdjan et du Qatar .

Le ministère a déclaré que le protocole d'accord couvrait le développement des champs gaziers existants et l'exploration de nouveaux champs en utilisant des normes techniques et technologiques actualisées, dans le but d'augmenter la production nationale et de renforcer la sécurité énergétique.

"Dans le cadre du nouveau protocole d'accord, la production de gaz devrait augmenter de 4 à 5 millions de mètres cubes par jour d'ici un an", a déclaré Youssef Qabalawi, directeur général de la Syrian Petroleum Company (compagnie pétrolière syrienne).

Cet accord intervient alors que le gouvernement syrien s'est engagé à augmenter l'approvisionnement en électricité.

On estime que la production nationale de gaz naturel de la Syrie est tombée à 3 milliards de mètres cubes en 2023, contre 8,7 milliards de mètres cubes en 2011, en raison de la guerre.