La Syrie dit avoir intercepté des missiles israéliens au-dessus de Damas

(Actualisé avec précisions) AMMAN, 20 juillet (Reuters) - La défense anti-aérienne de la Syrie a déjoué lundi une "agression" israélienne en interceptant des missiles au-dessus de Damas, ont rapporté les médias officiels syriens. D'après la télévision d'Etat, ces missiles israéliens ont survolé le plateau du Golan pour se diriger vers Damas et des images diffusées en direct ont montré des explosions dans le ciel de la capitale syrienne. Un porte-parole de l'armée syrienne cité par la télévision publique a déclaré que la défense anti-aérienne avait intercepté la plupart de ces missiles tirés en direction de la banlieue sud de Damas avant qu'ils n'atteignent leurs cibles. Il a fait état de "pertes matérielles" uniquement. D'après des transfuges de l'armée syrienne, les bombardements visaient un vaste dépôt de munitions lié à l'Iran à Djabal al Mane, près de la localité de Kissoua, où sont installés depuis longtemps des membres des Gardiens de la révolution iraniens à une quinzaine de kilomètres du centre de Damas. Des bases frappées ces derniers mois dans l'est, le centre et le sud de la Syrie abriteraient de nombreux combattants soutenus par l'Iran, selon des sources dans les services de renseignement et des transfuges militaires. La Syrie n'a jamais déclaré publiquement que les bombardements attribués à Israël visaient des cibles liées à l'Iran. Israël a reconnu avoir effectué de nombreux raids en Syrie depuis le début de la guerre civile dans ce pays en 2011. (Samar Hassan et Suleiman Al-Khalidi version française Bertrand Boucey)

