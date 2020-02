Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Syrie dit avoir abattu des missiles en provenance d'Israël Reuters • 13/02/2020 à 23:31









AMMAN, 13 février (Reuters) - La défense anti-aérienne syrienne a abattu plusieurs missiles en provenance du plateau du Golan occupé par Israël avant qu'ils n'atteignent leurs cibles à Damas, a rapporté jeudi la télévision d'Etat syrienne, sans plus de précisions. Israël a bombardé à plusieurs reprises en Syrie des cibles liées à l'Iran depuis le début du conflit syrien en 2011. (Suleiman Al-Khalidi version française Bertrand Boucey)

