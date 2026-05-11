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La Syrie choisit un bloc offshore pour son premier projet pétrolier et gazier en eaux profondes avec Chevron
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Syrie a sélectionné un site offshore pour son premier projet d'exploration pétrolière et gazière en eaux profondes, mené en collaboration avec le géant américain Chevron et la société qatarie UCC Holding, a annoncé lundi la Compagnie pétrolière syrienne.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une offensive plus large menée par le nouveau gouvernement syrien pour attirer les investissements étrangers dans le secteur énergétique du pays, durement touché par des années de guerre civile et de sanctions.

La SPC, entreprise publique, a déclaré que la société, en collaboration avec Chevron et UCC Holding, avait finalisé l'identification du bloc offshore, ouvrant la voie à la conclusion des contrats et au lancement des opérations techniques cet été.

Chevron a signé en février un accord préliminaire avec la SPC et UCC Holding pour évaluer l'exploration pétrolière et gazière offshore dans les eaux syriennes, marquant ainsi l'entrée de la société américaine dans le secteur offshore de la Méditerranée orientale syrienne.

Chevron exploite déjà le gigantesque gisement de gaz Leviathan au large des côtes israéliennes, qui constitue le plus grand actif énergétique de ce pays.

D'autres entreprises américaines ont également manifesté leur intérêt pour les projets pétroliers et gaziers syriens depuis la destitution de l'ancien président Bachar al-Assad, renversé fin 2024 après une guerre civile de 14 ans.

Syrie

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