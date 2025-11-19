 Aller au contenu principal
La suspension de l'intervention néerlandaise sur Nexperia favorisera l'approvisionnement en puces, selon l'UE
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 11:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La décision des Pays-Bas de suspendre leur intervention auprès du fabricant de puces Nexperia contribuera à stabiliser les chaînes d'approvisionnement en puces, a déclaré mercredi le commissaire européen Maros Sefcovic.

"La poursuite d'un engagement constructif avec les partenaires reste essentielle pour garantir la fiabilité des flux mondiaux. Je reste en contact étroit avec tous mes homologues", a ajouté Maros Sefcovic dans un message sur X.

