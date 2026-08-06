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La Sun Life du Canada affiche une hausse de son bénéfice grâce à la bonne tenue de ses activités en Asie et sur le marché national
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 23:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur canadien Sun Life Financial

SLF.TO a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par des performances exceptionnelles sur son marché domestique et en Asie.

Sun Life a également annoncé le départ à la retraite de son président du conseil d'administration, Scott Powers, qui sera remplacé par Joseph Natale en mai 2027.

Voici quelques détails:

* Le bénéfice par action sous-jacent de la société a atteint C$2,02 au cours du trimestre clos le 30 juin, contre C$1,79 il y a un an.

* Au Canada, le résultat net sous-jacent a progressé de 23 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre C$427 millions ($304,76 millions).

* Le résultat net sous-jacent de la Sun Life en Asie s’est établi à C$222 millions au deuxième trimestre, en hausse de 18 % par rapport à la même période de l’année précédente.

* Les assureurs vie mondiaux comptent de plus en plus sur l’Asie pour stimuler leur croissance, la demande de produits de protection et d’épargne restant forte.

* “Nous avons constaté une forte dynamique dans nos activités de santé et de protection individuelle”, a déclaré Kevin Strain, président-directeur général, dans un communiqué.

* Sun Life, deuxième assureur vie canadien avec une capitalisation boursière d’environ C$63 milliards, propose des solutions d’assurance, de gestion de patrimoine, de gestion d’actifs et de santé à une clientèle de particuliers et d’institutions à l’échelle mondiale.

* Son principal concurrent, Manulife Financial MFC.TO , a également annoncé cette semaine une hausse de ses bénéfices trimestriels , grâce aux solides performances de ses divisions en Asie et aux États-Unis.

(1 dollar américain = 1,4011 dollar canadien)

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MANULIFE FINANCI
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SUN LIFE FINANCI
114,250 CAD TSX -1,16%
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