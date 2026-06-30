La Suisse va assouplir la reconnaissance des normes américaines pour les voitures et les dispositifs médicaux en vue d'un accord commercial

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* La Suisse cherche à conclure un accord commercial avec les États-Unis après l'accord initial de novembre

* Cette annonce intervient alors que le président suisse se rend aux États-Unis

* Ces mesures devraient faciliter l'accès des produits américains

La Suisse prévoit de nouvelles mesures pour consolider les engagements pris dans le cadre d’un accord préliminaire sur les droits de douane avec les États-Unis conclu l’année dernière , notamment en simplifiant la reconnaissance des normes américaines applicables aux voitures et aux dispositifs médicaux, a déclaré le gouvernement lundi soir.

Alors qu’elle cherche à officialiser un accord commercial avec Washington, le Conseil fédéral suisse a précisé que ces mesures visaient également à faciliter la reconnaissance des organismes américains d’évaluation de la conformité et *des* marchés publics.

“Cette annonce contribue davantage à la stabilisation des relations économiques bilatérales entre la Suisse et les États-Unis et offre aux exportateurs suisses une plus grande sécurité de planification”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le Conseil fédéral a indiqué qu’il mettrait en œuvre les mesures prévues par le biais de modifications réglementaires, et qu’il attendait des États-Unis qu’ils respectent leurs engagements dans le cadre de l’accord initial sur les droits de douane conclu entre les deux pays en novembre dernier.

Le gouvernement a fait cette annonce alors que le président suisse Guy Parmelin entamait une visite aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui se poursuivra jusqu’au 9 juillet. Parmelin, qui est également ministre de l’Économie, doit rencontrer cette semaine le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.

L’été dernier, la Suisse était soumise aux droits de douane américains les plus élevés d’Europe, le président Donald Trump ayant fixé à 39% les droits de douane sur les produits importés de ce pays. L’accord conclu en novembre a ramené ces droits à 15%, soit le même taux que celui appliqué à l’Union européenne.

Les négociations visant à officialiser cet accord se poursuivent. Selon une source suisse proche du dossier, il semble pour l’instant peu probable que cela se concrétise lors du voyage actuel de Parmelin.

Un droit de douane américain universel de 10%, instauré par l’administration Trump en février après que la Cour suprême des États-Unis eut déclaré illégaux certains droits de douane antérieurs, expire le 24 juillet. De nombreux analystes estiment qu’il pourrait être remplacé par des taxes plus élevées .