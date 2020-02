Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Suisse touchée à son tour par le coronavirus Reuters • 25/02/2020 à 19:20









(.) ZURICH, 25 février (Reuters) - Des examens ont révélé qu'un homme de 70 ans a contracté le coronavirus dans le canton du Tessin, à la frontière avec l'Italie, ont annoncé mardi les autorités sanitaires suisses, confirmant le premier cas de la Confédération. "La personne infectée était en Italie il y a une dizaine de jours et a participé à un événement près de Milan", dit le ministère de la Santé dans un communiqué, sans préciser de quel événement il s'agit. Les personnes avec lesquelles il a été en contact sont en cours d'identification et seront mises en quarantaine pendant 14 jours. (Silke Koltrowitz, version française Jean-Philippe Lefief)

