La Suède va acquérir le système de roquettes d'artillerie Himars de Lockheed Martin dans le cadre d'un contrat de 729 millions de dollars

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(Ajoute des précisions sur la valeur et la livraison aux paragraphes 2 et 3)

La Suède a décidé d'acheter le système de roquettes d'artillerie Himars de Lockheed Martin ( LMT.N ), a déclaré lundi le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson.

* La valeur de ce contrat s'élèvera à environ 7 milliards de couronnes suédoises (728,8 millions de dollars), a déclaré Pal Jonson lors d'une conférence de presse

* Le contrat portera sur une dizaine de systèmes Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems), ainsi que sur des munitions

* Les livraisons sont prévues à partir de 2027

* Les munitions destinées à ces systèmes seront produites en Suède par Saab SAABb.ST en collaboration avec Lockheed Martin

(1 dollar = 9,6049 couronnes suédoises)