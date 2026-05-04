La structure de Blackstone vise à lever plus de 1,7 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis afin de financer son pari sur les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Un tout nouveau véhicule d'investissement de Blackstone BX.N vise à lever un peu plus de 1,7 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis afin de tirer parti de la demande en plein essor dans le secteur des centres de données.

Blackstone Digital Infrastructure Trust, qui acquerra des centres de données nouvellement construits, propose 87,5 millions d'actions, dont 725 987 actions gratuites, dans le cadre de cette introduction en bourse au prix de 20 dollars chacune, a-t-il annoncé lundi.

L'activité des introductions en bourse aux États-Unis s'est intensifiée en avril, avec une forte augmentation des nouveaux dossiers déposés, signe d'un regain d'appétit pour le risque et d'un pipeline en expansion qui pourrait soutenir cette dynamique dans les mois à venir.

Les entreprises liées à l'intelligence artificielle ont ouvert la voie, les centres de données — qui alimentent les charges de travail de l'IA — s'imposant comme des actifs particulièrement prisés face à l'appétit des investisseurs pour les secteurs à forte croissance.

“Le marché américain des introductions en bourse tourne à plein régime en ce moment. Les gains importants enregistrés récemment dans les transactions liées à l'IA et à la révolution énergétique, après des résultats solides, ont stimulé le sentiment positif envers la classe d'actifs des introductions en bourse, d'où une demande accrue pour ces opérations”, a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX.

Blackstone, le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde, a investi plus de 150 milliards de dollars dans des actifs de centres de données depuis 2018.

Son dernier véhicule, une société d’investissement immobilier cotée (REIT), ciblera des centres de données d’une valeur comprise entre 250 millions et 1,5 milliard de dollars loués à des locataires de qualité « investment grade », et a annoncé 25 milliards de dollars de transactions à court terme dans des pôles tels que la Virginie du Nord, l’Ohio, Phoenix, le Maryland et Austin.

Une filiale de Blackstone devrait acquérir des actions dans le cadre de l'offre, tandis que les investisseurs de l'introduction en bourse recevront des actions gratuites équivalentes à 1% de leur investissement à titre d'incitation.

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, RBC Capital Markets et Wells Fargo Securities agissent en tant que co-chefs de file.

Blackstone Digital Infrastructure Trust sera coté à la Bourse de New York sous le symbole “BXDC”.