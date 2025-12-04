La stratégie multi-prix de Dollar Tree prospère au milieu des défis tarifaires

4 décembre - ** Dollar Tree DLTR.O a relevé ses prévisions de bénéfices annuels et battu les estimations trimestrielles mercredi , le distributeur discount misant sur une demande soutenue pour ses produits de base abordables afin de compenser l'impact de l'incertitude liée aux tarifs douaniers

** La note moyenne de 27 analystes est "hold"; le PT médian est de 116 $ - données compilées par LSEG

QUELQUES SIGNES PROMETTEURS

** Piper Sandler ("neutre"; PT: $114) dit que DLTR gère bien les tarifs avec des augmentations de prix et de nouveaux articles à prix multiples, ce qui contribue à la croissance des bénéfices annuels

** Telsey Group ("surperformer"; PT: $135) dit que l'accent mis par la société sur les ménages à revenus plus élevés en offrant des marchandises plus pertinentes, un meilleur niveau de service et des magasins plus élégants devrait aider à gagner une plus grande part de portefeuille parmi cette cohorte au cours des prochaines années

** UBS ("buy"; PT: $138) déclare que la stratégie multi-prix de l'entreprise peut être gagnante pendant les périodes saisonnières clés pour les consommateurs de toutes les cohortes de revenus

** Bernstein ("market-perform"; PT: $109) reste prudent à plus long terme, car l'environnement tarifaire a rendu nécessaire pour DLTR de s'étendre au-delà de son assortiment de prix fixes, ce qui pourrait éroder son fossé unique et sa proposition de valeur

** Jefferies ("underperform"; PT: $75) s'interroge sur la durabilité des comps en raison du trafic négatif de DLTR et de la dynamique positive des tickets alors qu'elle intègre les augmentations de prix