La stratégie Insurance-Linked Securities de Scor IP dépasse les 5 milliards de dollars d'encours

(AOF) - Scor Investment Partners a annoncé avoir franchi le cap des 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion sur sa plateforme d'investissement dédiée aux Insurance-Linked Securities, ou "ILS", titres adossés aux risques d'assurance et dont les obligations catastrophes constituent la catégorie la plus connue.

La plateforme d'investissement propose une gamme de trois fonds ouverts.

Atropos, le fonds phare lancé en 2011, totalise 3,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ce fonds à la liquidité mensuelle, est investi en obligations catastrophes et transactions privées et vise un rendement annuel de SOFR plus 600 à 800 points de base.

Atropos Catbond, lancé en 2013, totalise 1,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ce fonds à la liquidité hebdomadaire, est exclusivement investi en obligations catastrophes et vise un rendement annuel de SOFR plus 400 à 500 points de base.

Atropos Plus, lancé en début d'année 2025 avec une liquidité semestrielle, vient compléter la gamme, avec une allocation renforcée en transactions privées et un objectif de performance de SOFR plus 1000 à 1400 points de base. Il totalise 121 millions de dollars d'actifs sous gestion.