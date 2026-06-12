La stratégie de SpaceX devrait alimenter les ambitions de la Chine en matière d'introduction en bourse, mais le fossé technologique persiste

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* L'introduction en bourse de SpaceX devrait dynamiser le marché chinois des introductions en bourse dans le secteur spatial

* Malgré un vif intérêt des investisseurs, les entreprises restent loin derrière la technologie de SpaceX

* Un écart important en matière de fusées réutilisables et de satellites

* Le modèle vertical de SpaceX contraste avec une industrie chinoise fragmentée

(Ajout de liens hypertextes vers l'article.) par Eduardo Baptista et Samuel Shen

L'introduction en bourse record de SpaceX, évaluée à 75 milliards de dollars , est sur le point de dynamiser les start-ups spatiales chinoises qui se précipitent pour financer les mêmes technologies qui ont fait d'Elon Musk le premier « trillionnaire » au monde — les fusées réutilisables et les constellations de satellites géants.

En Chine, cette introduction en bourse a été considérée comme une référence pour un secteur encore jeune et désireux de s’introduire en bourse. Mais cet engouement masque un écart fondamental: les entreprises s’introduisent en bourse avant d’avoir généré des revenus significatifs et sans disposer de la technologie éprouvée qui sous-tend le modèle économique de SpaceX, un décalage qui, selon les analystes, limitera leurs valorisations.

Pourtant, l’enthousiasme est palpable. Huang Yan, cofondateur de Lantern Capital, basé à Shanghai, a déclaré que son investissement dans LandSpace, réalisé il y a dix ans, générait des rendements d'environ 100 fois alors que la société s’apprête à entrer en bourse.

M. Huang, qui a pris une participation dans LandSpace en 2016, a déclaré avoir ignoré le scepticisme initial, pariant plutôt sur « l'avantage technologique et la valeur stratégique » du secteur à long terme. Au moins sept entreprises chinoises spécialisées dans les fusées et les satellites, dont LandSpace et CAS Space , poursuivent actuellement des projets d’introduction en bourse ou de pré-introduction en bourse, bien que les détails financiers de ces opérations ne soient pas immédiatement connus. Soochow Securities prévoit que d’ici 2030, le marché spatial commercial chinois pourrait dépasser les 1.000 milliards de dollars.

Contrairement à SpaceX, qui s’apprête à entrer en bourse grâce à ses fusées réutilisables, à son réseau haut débit Starlink et à ses ambitions couvrant les liaisons directes vers les appareils et les infrastructures orbitales d’IA, ses homologues chinois n’ont pas encore réussi à lancer de fusées réutilisables.

« Tout ce que fait SpaceX sert de référence pour l'industrie spatiale chinoise... Je ne serais pas du tout surpris de voir une forte augmentation des introductions en bourse et des financements dans le secteur spatial commercial chinois », a déclaré Ellis Scherer, de l'Information Technology and Innovation Foundation.

Il a ajouté que l'absence de fusée réutilisable prête pour les missions en Chine restait « le plus grand obstacle » pour rattraper les États-Unis dans l'espace.

LandSpace, largement considéré comme le concurrent privé chinois le plus proche de SpaceX , a procédé au premier test de sa fusée Zhuque-3 en décembre, mais le propulseur n'a pas réussi à effectuer un atterrissage contrôlé et n'a pas été récupéré.

La capacité à récupérer, remettre en état et réutiliser les propulseurs, élément clé pour réduire les coûts de lancement des satellites, reste à prouver parmi les entreprises chinoises.

« UN ÉCART PLUS IMPORTANT »

Le faible niveau des revenus met en évidence le chemin qu'il reste à parcourir au secteur spatial commercial chinois. LandSpace a déclaré un chiffre d'affaires de 36,4 millions de yuans (5,2 millions de dollars) au premier semestre 2025, tandis que le chiffre d'affaires de SpaceX a augmenté d'un tiers pour atteindre près de 19 milliards de dollars en 2025, dont environ les trois cinquièmes provenaient de Starlink.

Si LandSpace ou une autre entreprise chinoise parvenait à réaliser une percée dans la récupération des propulseurs, cela pourrait soulager la pression sur les deux principaux projets chinois de type Starlink, a déclaré Gabriel Deville, directeur du cabinet de conseil Novaspace.

Ces deux projets – Guowang et Qianfan, connu internationalement sous le nom de Spacesail – comptent à eux deux quelques centaines de satellites en orbite, contre environ 10 400 pour Starlink.

Un dirigeant d’une entreprise spatiale chinoise, qui a souhaité rester anonyme car il n’est pas autorisé à s’exprimer dans les médias, a déclaré que, dans le scénario le plus optimiste, la Chine pourrait atteindre l’échelle actuelle de Starlink vers 2033, bien que cet objectif soit en constante évolution.

Mais le déploiement réussi de Starship, la fusée lourde de nouvelle génération de SpaceX capable de lancer trois fois plus de satellites en un seul tir que Falcon 9, pourrait creuser « de manière exponentielle » l’écart entre Starlink et ses concurrents chinois, a déclaré ce dirigeant.

FRAGMENTATION

Le modèle vertical de SpaceX, dans lequel Starlink génère la demande pour ses propres lancements, n’a pas d’équivalent clair en Chine. Le secteur est fragmenté, ce qui rend les start-ups dépendantes des commandes d’opérateurs de constellations soutenus par l’État, dont les calendriers d’approvisionnement et de déploiement échappent à leur contrôle.

« La grande stratégie de SpaceX a consisté à déplacer la source de revenus du lancement vers les constellations à haut débit », a déclaré M. Deville de Novaspace.

Pourtant, M. Deville a ajouté que les start-ups chinoises disposaient d’un argument de demande plus clair que de nombreux concurrents occidentaux, car elles peuvent se présenter comme indispensables au déploiement des constellations souveraines de la Chine.

Les opportunités sur le marché intérieur seraient probablement davantage pilotées par l’État et axées sur les entreprises que le modèle grand public de Starlink, avec une demande provenant des secteurs de la mobilité, du maritime, des sites industriels isolés, des interventions d’urgence et des marchés de la « Belt and Road », a-t-il ajouté.

Mais la domination des entreprises publiques pourrait limiter l’émergence d’un équivalent chinois de Starlink issu du secteur privé, selon les experts.

« Si vous voulez être un opérateur télécom en Chine, il n'y a pas d'opérateurs télécoms privés en Chine », a déclaré Blaine Curcio, fondateur d'Orbital Gateway Consulting.

(1 $ = 6,7657 yuans renminbi)