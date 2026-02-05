La station spatiale Gemini prévoit de supprimer 200 emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gemini Space Station GEMI.O a annoncé jeudi qu'elle prévoyait de supprimer jusqu'à 200 emplois dans le monde, soit environ un quart de ses effectifs, dans le cadre d'un vaste plan de réduction des coûts.