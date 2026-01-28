 Aller au contenu principal
La startup Neocloud PaleBlueDot évaluée à 1 milliard de dollars dans le cadre d'un tour de table mené par B Capital
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

La startup d'intelligence artificielle en nuage PaleBlueDot AI a levé 150 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B, ce qui valorise l'entreprise à plus d'un milliard de dollars, alors qu'elle étend ses offres de calcul d'IA aux États-Unis et en Asie, a déclaré l'entreprise à Reuters.

Le tour de table a été mené par B Capital, PaleBlueDot rejoignant ainsi un champ encombré d'entreprises dites "néocloud" qui cherchent à répondre à la demande croissante de puissance de calcul pour l'IA. PaleBlueDot a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les fonds pour acheter des unités de traitement graphique Nvidia NVDA.O (GPUs) et l'infrastructure connexe, ainsi que pour embaucher du personnel afin d'étendre les partenariats. L'entreprise prévoit de développer son modèle commercial à deux volets qui cible à la fois les startups et les grandes entreprises. L'un des clients de PaleBlueDot est une entité étrangère de Xiaohongshu, la populaire plateforme chinoise de médias sociaux également connue sous le nom de RedNote, selon des personnes familières avec le sujet.

Cet arrangement illustre la manière dont les entreprises technologiques chinoises contournent les restrictions américaines sur l'accès aux puces d'IA les plus avancées de Nvidia. Bien que ces entreprises ne puissent pas acheter directement le matériel le plus avancé, elles peuvent légalement l'utiliser par l'intermédiaire de centres de données situés en dehors de la Chine. Au début du mois, les États-Unis ont autorisé Nvidia à vendre ses puces H200 à la Chine, où la demande reste forte. La Chine a depuis approuvé l'importation de son premier lot de puces H200 pour l'IA, a rapporté Reuters mercredi, alors que Pékin cherche à équilibrer ses besoins en matière de développement de l'IA et ses efforts pour soutenir les fabricants de puces nationaux.

PaleBlueDot exploite une place de marché qui met à la disposition des entreprises d'IA en phase de démarrage, dont la plupart sont basées aux États-Unis, des capacités de GPU inutilisées provenant de tierces parties.

Son autre activité principale consiste à concevoir des clusters de GPU dédiés à grande échelle pour les entreprises, souvent dans des centres de données de colocation gérés par des sociétés telles que Digital Realty et Equinix. La société indique qu'elle dispose d'une solide clientèle d'entreprises au Japon, en Corée du Sud et à Singapour, et qu'elle prévoit de poursuivre son expansion en Asie du Sud-Est.

Basée à Palo Alto, PaleBlueDot a été cofondée en 2024 par Jonathan Zhu, selon son profil LinkedIn. Elle a déjà levé 10 millions de dollars en financement de série A auprès d'investisseurs, dont des family offices. La semaine dernière, la société a nommé Stephen Watts, vétéran des technologies d'entreprise, au poste de directeur général. Les investisseurs ont misé sur le secteur du néocloud, avec des entreprises telles que CoreWeave CRWV.O qui émergent en tant qu'alternatives aux hyperscalers tels qu'Amazon Web Services et Microsoft Azure pour les charges de travail liées à l'IA.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

