La startup de base de données Supabase atteint une valorisation de 5 milliards de dollars lors d'un tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup Supabase, spécialisée dans les bases de données, a annoncé vendredi qu'elle avait levé 100 millions de dollars lors d'un tour de table, ce qui la valorise à 5 milliards de dollars.